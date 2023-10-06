Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Вагнерівці» планували переворот у Молдові – Санду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Вагнерівці» планували переворот у Молдові – Санду
За словами Санду, у РФ був план щодо Молдови, підготовлений командою Пригожина
фото з відкритих джерел

Майя Санду: «Росія збирається посилити тиск на Молдову»   

На початку 2023 року загиблий лідер ПВК «Вагнер» Євген Пригожин планував державний переворот у Молдові. Про це повідомила глава держави Майя Санду в інтерв'ю Fiancial Times.

За її словами, у РФ був план, підготовлений командою Пригожина, щоб антиурядові протести стали «насильницькими», і таким чином повалити уряд і президента.

Наступного місяця в Молдові пройдуть місцеві вибори. І за словами Санду, у неї є докази того, що Росія спеціально націлилася на місцеві вибори, щоб отримати політичний імпульс перед президентськими виборами в наступному році і парламентськими виборами в 2025 році.

«Росія збирається посилити тиск на Молдову. Вони спробували енергію і зазнали невдачі. Вони намагалися повалити уряд, але їм це не вдалося. А тепер вони намагаються масштабно втрутитися в наші вибори, використовуючи великі гроші», – заявила Санду.

За словами Санду, спецслужби Молдови виявили щонайменше 20 мільйонів євро російських фінансів, що надходять в країну в політичних цілях, і реальна цифра, ймовірно, вище.

Вона зазначила, що Москва використовує різні методи, в тому числі грошові махінації та банківські картки з Дубая, для нелегальних перевезень грошей до Молдови, з метою підкупити виборців.

Нагадаємо, 23 лютого 2023 року міноборони Росії заявило, що Україна нібито готує провокації із вторгненням у невизнане Придністров'я. Також Росія пригрозила президентці Молдови кримінальною справою.

Читайте також:

Теги: росія вибори переворот Майя Санду Євген Пригожин ПВК Вагнера Молдова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол України в Польщі, Василь Зварич
Чи вплине зернова суперечка на відносини Києва та Варшави? Посол у Польщі відповів
30 вересня, 02:07
В умовах закритості деякі нардепи зловживають своїм правом законодавчих ініціатив і йдуть у популізм, який може шкодити державності
Королі популізму. Законотворча діяльність яких депутатів загрожує державності? Парламент
29 вересня, 08:00
Три «танки» Т-72 виявлені на Запорізькому напрямку
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)
25 вересня, 21:25
Шольц наголосив, що мир без свободи є гнобленням, а мир без справедливості – диктатурою
«Росія несе відповідальність за цю війну»: Шольц різко звернувся до Путіна
20 вересня, 08:40
Геополітичне лідерство в Кавказькому регіоні все більше перебирає на себе Реджеп Ердоган
Путін здав Ердогану Нагірний Карабах
19 вересня, 18:47
ЗМІ зазначають, що Олексій Венедиктов може боротися за посаду президента Росії. Сам Венедиктов заперечує
Стало відомо ім'я «конкурента» Путіна на майбутніх виборах
19 вересня, 11:42
Глава МЗС Китаю їде до Москви на переговори щодо України
Глава МЗС Китаю їде до Москви на переговори щодо України
13 вересня, 10:52
ЗМІ розкрили схему, за якою Росія імпортує підсанкційні деталі для літаків
ЗМІ розкрили схему, за якою Росія імпортує підсанкційні деталі для літаків
13 вересня, 07:50
Четверо місцевих мешканців отримали поранення
Росія скинула авіабомбу на Херсонщину
8 вересня, 12:27

Політика

«Вагнерівці» планували переворот у Молдові – Санду
«Вагнерівці» планували переворот у Молдові – Санду
Кремль цинічно прокоментував удар РФ по селу на Харківщині
Кремль цинічно прокоментував удар РФ по селу на Харківщині
Теракт у Грозі. Міністерство закордонних справ Австрії викликало «на килим» посла РФ
Теракт у Грозі. Міністерство закордонних справ Австрії викликало «на килим» посла РФ
Чехія буде відмовляти мігрантам: прем'єр пояснив причину
Чехія буде відмовляти мігрантам: прем'єр пояснив причину
Вірменія готує заборону російських телеканалів: названо причину
Вірменія готує заборону російських телеканалів: названо причину
Тисячі мігрантів можуть стати безхатьками у Британії: подробиці
Тисячі мігрантів можуть стати безхатьками у Британії: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
«Великий російський наступ». Що готує генерал Герасимов?
29K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
25K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
11K
Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат
11K
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза
8905
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту