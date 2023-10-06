«Вагнерівці» планували переворот у Молдові – Санду

За словами Санду, у РФ був план щодо Молдови, підготовлений командою Пригожина

Майя Санду: «Росія збирається посилити тиск на Молдову»

На початку 2023 року загиблий лідер ПВК «Вагнер» Євген Пригожин планував державний переворот у Молдові. Про це повідомила глава держави Майя Санду в інтерв'ю Fiancial Times.

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За її словами, у РФ був план, підготовлений командою Пригожина, щоб антиурядові протести стали «насильницькими», і таким чином повалити уряд і президента.

Наступного місяця в Молдові пройдуть місцеві вибори. І за словами Санду, у неї є докази того, що Росія спеціально націлилася на місцеві вибори, щоб отримати політичний імпульс перед президентськими виборами в наступному році і парламентськими виборами в 2025 році.

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«Росія збирається посилити тиск на Молдову. Вони спробували енергію і зазнали невдачі. Вони намагалися повалити уряд, але їм це не вдалося. А тепер вони намагаються масштабно втрутитися в наші вибори, використовуючи великі гроші», – заявила Санду.

За словами Санду, спецслужби Молдови виявили щонайменше 20 мільйонів євро російських фінансів, що надходять в країну в політичних цілях, і реальна цифра, ймовірно, вище.

Вона зазначила, що Москва використовує різні методи, в тому числі грошові махінації та банківські картки з Дубая, для нелегальних перевезень грошей до Молдови, з метою підкупити виборців.

Нагадаємо, 23 лютого 2023 року міноборони Росії заявило, що Україна нібито готує провокації із вторгненням у невизнане Придністров'я. Також Росія пригрозила президентці Молдови кримінальною справою.