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Пашинян проігнорує участь в саміті СНД

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пашинян проігнорує участь в саміті СНД
фото з відкритих джерел

Влада Вірменії регулярно критикує РФ і ОДКБ через бездіяльність і нездатність виконувати взяті на себе зобов'язання

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не приїде в Бішкек на засідання ради глав держав СНД, яке відбудеться 13 жовтня. Про це Пашинян заявив у телефонній розмові з киргизьким президентом Садиром Жапаровим.

Як зазначила пресслужба Жапарова, лідери Вірменії та Киргизстану обговорили «актуальні питання двостороннього порядку денного», включно з майбутнім засіданням ради голів держав-учасниць СНД.

«Під час бесіди прем'єр-міністр Вірменії з жалем повідомив, що з огляду на низку обставин не зможе взяти участь у засіданні ради голів держав СНД», – йдеться в повідомленні.

До відома, влада Вірменії регулярно критикує РФ і ОДКБ через бездіяльність і нездатність виконувати взяті на себе зобов'язання.

Раніше політичні сили Вірменії закликали владу держави розірвати всі військові та економічні угоди з РФ.

Напруженість у вірмено-російських відносинах триває вже певний час. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно порадив вірменському керівництву згадати про «незавидну долю країн, які зробили ставку на США».

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян раніше заявив, що зовнішні системи безпеки, в яких бере участь Єреван, неефективні.

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Теги: Вірменія Нікол Пашинян СНД

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