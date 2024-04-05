Молдова відреагувала на знайдені уламки дрона біля кордону з Україною

Фрагменти безпілотника були знайдені приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону

Міністерство закордонних справ Молдови рішуче засудило виявлення бойового безпілотника на півдні країни поблизу кордону з Україною. Про це МЗС Молдови повідомило у соцмережі Х (Twitter).

«Ми рішуче засуджуємо повторне виявлення уламків військового безпілотника, використаного Росією під час атаки на Україну. Попередній інцидент стався лише два місяці тому», – йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що Молдова стоїть на боці України.

Нагадаємо, правоохоронці Молдови 4 квітня на своїй території виявили уламки знищеного дрона. Близько 14:15, недалеко від міста Етулія-Владічень Вулкенештьского району, були ідентифіковані фрагменти знищеного дрона з написом на крилі «Герань-2».

Фрагменти були знайдені приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону. На місце негайно прибули компетентні органи, а доступ до місця, де було виявлено уламки дрона, було обмежено, наразі уламки дрона аналізують фахівці.

До слова, армія Молдови проводить спільні навчання JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training) з румунськими та американськими військовими, які триватимуть з 1 по 19 квітня, їхньою метою є «спільна підготовка та обмін досвідом між молдовським, румунським і американським спецназом, а також підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами-учасниками».

Також Молдова визнала екстремістським чорно-жовто-білий триколор – прапор імперської Росії.