Депутат зізнався, у чому Молдова розраховує на Україну

Країна не має ресурсів, щоб побудувати ефективну систему ППО

Молдова не має своєї системи ППО, тому в захисті від російських ракет вона може розраховувати сьогодні тільки на Україну, а в майбутньому – на «парасольку НАТО». Про це розповів депутат парламенту Республіки Молдова Оазу Нантой в ефірі телеканалу Freeдом.

Він нагадав, що географічно Молдова розташована між Україною та Румунією, яка є членом НАТО. Тому ініціатива встановити «парасольку НАТО» від повітряних цілей над Євросоюзом, зокрема захистить і Молдову.

Нантой визнав, що Молдова зараз не має ресурсів, щоб побудувати ефективну триярусну систему ППО.

«Це, на жаль, належить до галузі фантастики. Радари, які ми зараз купуємо, можуть контролювати повітряний простір, але не можуть збити нічого, що літає – від горобців до крилатих ракет. Ця проблема реально існує», – сказав депутат.

Водночас, через російську пропаганду значна частина молдовського суспільтва не підтримує вступ до НАТО. А в Конституції записано, що рішення про відмову від нейтралітету має ухвалюватися на референдумі більшістю голосів громадян, внесених до виборчих списків. На сьогодні це абсолютно нереально.

«Тому нам залишається тільки сподіватися, що система ППО України буде досить ефективною, і територія Молдови хоч не безпосередньо, а побічно, але буде захищена українською системою ППО», – сказав Нантой.

Він нагадав про випадки, коли російські ракети, запущені з Чорного моря, порушували повітряний простір Молдови.

«Російський генералітет прекрасно знає, що системи ППО у нас немає, і вдається до таких цинічних кроків. Але все це ціна, яку ми платимо за наш горезвісний нейтралітет. І вкотре повторюю: нас захищає Україна», – сказав Оазу Нантой.

Нагадаємо, Росія має намір підірвати євроінтеграцію Молдови та зберегти країну у сфері свого впливу й для цього має стратегію, яка розгортатиметься у 2024-2025 роках. Про це розповів директор Служби інформації та безпеки (СІБ) Александру Мустяце під час пресконференції