На території Молдови виявили уламки російського дрона (фото)

Фрагменти знайшли приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону

Правоохоронці Молдови сьогодні, 4 квітня, на своїй території виявили уламки знищеного дрона з написом «Герань-2». Про це повідомляє Прикордонна поліція Республіки Молдова.

Близько 14:15, недалеко від міста Етулія-Владічень Вулкенештьского району, були ідентифіковані фрагменти знищеного дрона з написом на крилі «Герань-2».

Фрагменти були знайдені приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону.

На місце негайно прибули компетентні органи, а доступ до місця, де було виявлено уламки дрона, було обмежено, наразі уламки дрона аналізують фахівці.

Нагадаємо, армія Молдови проводить спільні навчання JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training) з румунськими та американськими військовими, які триватимуть з 1 по 19 квітня, їхньою метою є «спільна підготовка та обмін досвідом між молдовським, румунським і американським спецназом, а також підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами-учасниками».

До тренувань також долучаться співробітники Служби державної охорони та безпеки Молдови та загону спеціального призначення «Пантера».