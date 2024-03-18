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Китай заперечує повідомлення про ймовірні поставки зброї до Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Китай заперечує повідомлення про ймовірні поставки зброї до Росії
Китайський дипломат підкреслив, що КНР «завжди підтримувала мирні переговори»
фото з відкритих джерел

Позиція Китаю ґрунтується на просуванні мирних переговорів від початку російсько-української війни

Китайський дипломат та посол у Швейцарії Ван Шитін розкритикував заяви про те, що Пекін допомагає Москві у війні проти України. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Neue Zürcher Zeitung.

Ван Шитін наголосив, що «КНР не постачає зброю жодній стороні конфлікту».

Критику на адресу Китаю дипломат назвав «невиправданою та дуже несправедливою». З його слів, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, КНР «завжди підтримувала мирні переговори».

«КНР не продає летальну зброю регіонам конфлікту та залученим сторонам. Ми дуже сподіваємося, що мир незабаром буде відновлено і об'єктивне рішення буде знайдено швидко», – відповів Ван Шитін на запитання про те, чи надає Китай військову підтримку РФ.

Ван Шитін наголосив, що «Китай активно просуває мирні переговори від початку кризи». Він додав, що лідер КНР Сі Цзіньпін проводив перемовини щодо цього питання з президентом країни-агресорки РФ Володимиром Путіним, президентами Володимиром Зеленським, Джо Байденом, Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Нагадаємо, Китай переконаний, що держави, які мають ядерну зброю, мають прийняти ідею спільної безпеки «та підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність.

Відповідаючи на запитання, чи стурбований Китай готовністю Путіна застосувати ядерну зброю, речник МЗС відповів, що не знає про таку заяву і згадав про «спільну заяву про запобігання ядерній війні».

Стало відомо, що Вашингтон почав звертати більше уваги на підготовку армії до війни в Арктиці і розпочав активне навчання солдатів діям у холодному кліматі, щоб кинути виклик Росії та Китаю.

Цей крок відображає стурбованість діяльністю Росії та Китаю, які хочуть розширити свій доступ до Арктики для торгівлі, нових ресурсів і поширення влади на цю стратегічну територію. 

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Теги: Китай посол навчання Вашингтон переговори Сі Цзіньпін

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