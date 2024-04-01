У Молдові стартували військові навчання: які ще країни беруть участь

Навчання триватимуть з 1 по 19 квітня

До тренувань також долучаться співробітники Служби державної охорони та безпеки Молдови, а також загін спеціального призначення «Пантера»

Армія Молдови почала спільні навчання JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training) з румунськими та американськими військовими – про це повідомило міністерство оборони країни 1 квітня.

Навчання триватимуть з 1 по 19 квітня, їхньою метою є «спільна підготовка та обмін досвідом між молдовським, румунським і американським спецназом, а також підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами-учасниками».

До тренувань також долучаться співробітники Служби державної охорони та безпеки Молдови та загону спеціального призначення «Пантера».

«За сценарієм, військовослужбовці виконуватимуть стрибки з парашутом, проведуть бойові стрільби вдень і вночі та тренуватимуться в польових умовах з виконанням завдань», – йдеться в повідомленні.

Міноборони додає, що JCET відбувається в рамках плану підготовки армії країни на 2024 рік.

Як відомо, у березні НАТО провело найбільші військові навчання в Європі з часів холодної війни. Навчання відбулися у відповідь на російську агресію проти України, та погрози зі сторони Росії союзникам східного флангу НАТО.