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Україна оголосила в розшук скандальну телеведучу

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Україна оголосила в розшук скандальну телеведучу
У січні року президент запровадив санкції щодо Діани Панченко терміном 10 років
фото з телеграм-каналу Панченко

Датою її зникнення вказано 1 лютого 2023 року

Служба безпеки України розшукує колишню ведучу телеканалів Медведчука Діану Панченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані розшуку.

У документі вказано, що 1 лютого 2023 року є датою зникнення ексжурналістки. Фотографію Панченко опубліковано у розділі «Особа, яка переховується від органів досудового розслідування».

Україна оголосила в розшук скандальну телеведучу фото 1
дані з відкритих джерел

Нагадаємо, що у січні 2023 року СБУ заочно повідомила про підозру Діані Панченко за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України). 

Питання до ексжурналістки в українських правоохоронців з’явилися після того, як у розпал вторгнення РФ, вона перебралася до окупованого Донецька та частини Донецької області. Тут Панченко зняла пропагандистські «репортажі» з понівечених Росією Маріуполя та Донецька. Також вона поспілкувалася з ув’язненими українськими військовими.

«Найцікавіший персонаж стрічки – неназваний оператор, якому адресує свої монологи Панченко. Він весь час мовчить, але останню крапку у фільмі ставить саме він. Панченко знову «в шоці» через те, що люди в Маріуполі звинувачують Україну, хоча до 24 лютого місто було «таким проукраїнським». Чоловік за кадром їй відповідає: «Я можу пояснити. Коли на мирного жителя наставляє автомат «азовець» чи люди у формі української армії, це дуже сильно змінює свідомість людей». Твердження, що «агресорами, які зруйнували місто», в Маріуполі були українські військові, – один із найзухваліших проявів російської пропагандистської брехні», – писало видання «Детектор медіа».

15 січня 2023 року президент запровадив санкції щодо Діани Панченко терміном 10 років.

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Теги: росія окупанти СБУ пропаганда Донецьк розшук

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