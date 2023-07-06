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Raiffeisen переносить вихід з Росії через «віру у швидке закінчення війни»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Raiffeisen переносить вихід з Росії через «віру у швидке закінчення війни»
Російська влада дала Raiffeisen Bank зрозуміти, що хоче, аби банк залишився через можливість здійснювати міжнародні платежі
фото з відкритих джерел

Австрія та Raiffeisen Bank опираються виходу з російського ринку

Raiffeisen Bank International (RBI) відклав плани щодо виходу з російського ринку. Раніше банку планував відокремити свій російський підрозділ до вересня 2023 року. Про це пише Reuters з посилання на свої джерела. 

Австрія та RBI, який перебуває в центрі розслідування США щодо його зв’язків з РФ, опираються виходу з російського ринку в надії, що війна в Україні скоро закінчиться, передає видання. 

Попри те, що Австрія публічно підтримує Україну, кілька офіційних осіб у коментарі Reuters заявили, що не бажають повністю розривати зв’язки з Росією, оскільки вважають, що відносини можна відновити.

Банк ще не представив свій план відокремлення російської філії Європейському центральному банку (ЄЦБ), що робить вихід з ринку до вересня малоймовірним, пише видання.

Європейський центральний банк закликав RBI не виплачувати дивіденди у 2023 році, також банк розглядає продаж російського відділення як альтернативу, щоб розблокувати до €4 мільярдів капіталу. Однак спроба заколоту ПВК «Вагнер» ускладнила продаж філії.  

Як каже співрозмовник видання, російська влада дала RBI зрозуміти, що вони хочуть, аби банк залишився через можливість здійснювати міжнародні платежі. 

Окрім того, Reuters стверджує, що на Raiffeisen Bank International тиснуть США та ЄС. Так, голова центрального банку Австрії Роберт Хольцманн висловив занепокоєння через тиск на Raiffeisen з боку президентки ЄЦБ Крістін Лагард. Також банк передав дані про російські транзакції в Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Raiffeisen стверджує, що дотримується санкцій і співпрацює з OFAC.

Raiffeisen є один з найбільших західних банків у Росії. Там RBI має близько 2,6 тисячі корпоративних клієнтів, чотири мільйони власників рахунків і 10 тисяч співробітників. 

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у березні 2023 року внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи в Росії та офіційне визнання так званих «Л/ДНР» через своє представництво у РФ.

Наразі Raiffeisen є одним із найважливіших фінансових каналів, у якому російські суб’єкти господарювання здійснюють операції в доларах і євро. Банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет Росії своїми податками.

Агентство розповіло, що російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету РФ €559 мільйонів, це перевищує показники довоєнного року в 4,8 раза.  НАЗК наголошує, що ця сума дорівнює вартості близько 95 ракет «Калібр».

Нагадаємо, на Рівненщині відбувся аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП «Рівнеторф». За об’єкт боролися 12 учасників.

До слова, мережі автозаправних станцій поступово підвищуватимуть ціни на пальне протягом місяця після зростання акцизів та ПДВ з 1 липня. У результаті бензин подорожчає на 8-9 гривень, дизель на 5-6 гривень автогаз на три гривні.

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Теги: Австрія росія банк ринок

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