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Путін їде з візитом до Туреччини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін їде з візитом до Туреччини
Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Туреччина не є підписантом Римського статуту, тому не зобов'язана арештовувати Путіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час розмови з російським диктатором домовилися про візит Путіна до Туреччини. Про це заявили в департаменті комунікацій турецького президента.

«Президент Реджеп Таіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі лідери двох країн домовилися про візит пана Путіна до Туреччини», – йдеться у повідомленні.

У повідомленні також йдеться, що під час розмови Ердоган заявив про важливість продовження Чорноморської ініціативи, яку він вважає «містком миру», та додав, що «не слід вживати заходів для ескалації напруженості» під час війни Росії проти України.

Туреччина не є підписантом Римського статуту, тому не зобов'язана арештовувати Путіна в разі його приїзду відповідно до ордеру, виданого Міжнародним кримінальним судом через депортацію українських дітей.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.

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Теги: Туреччина росія війна путін

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