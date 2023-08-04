Путін з початку року підписав рекордну кількість таємних указів

За перші сім місяців 2023 року частка непублічних документів становить 48% від загальної кількості

У липні 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав низку секретних указів. Така кількість секретних документів може бути пов'язана зі збільшенням числа окупантів та загиблих внаслідок контрнаступу Збройних Сил України, які можуть бути відзначені державними нагородами посмертно. Про це пише російське видання «Медіазона».

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Про рекордну кількість засекречених указів свідчать підрахунки документів за порядковими номерами. У липні частина таких склала 62%.

Згідно з виданням, було зафіксовано, що всі укази російського президента мають порядкові номери відповідно до початку поточного року. Але серед опублікованих документів було помічено відсутність наступного номера, що вказує на їх таємний характер.

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В період між 27 та 31 липня президент підписав аж 12 секретних указів. Це максимальна кількість пропущених номерів указів поспіль від початку повномасштабної війни.

За весь період президентства Путіна не було ніякого подібного нагромадження секретних указів. Єдиний аналогічний випадок зафіксовано в історії сучасної Росії стався у січні 1999 року, коли частка неопублікованих документів була трохи вищою і становила 64%.

Загалом за перші сім місяців 2023 року частка непублічних документів становить 48% від загальної кількості.

Як зауважило видання, однією з частих тем, які стосуються секретних указів, є нагородження учасників бойових дій посмертно. На початку російської агресії в березні 2022 року частка секретних указів сягала 54%, тепер вона піднялася ще вище на тлі масштабного українського контрнаступу.

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