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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

Навальний як дзеркало російської революції

glavcom.ua
Олексій Навальний вирішив заступитись за Гіркіна
фото з відкритих джерел

Немає в Росії демократичної опозиції

Дзеркалом російської революції Ульянов-Ленін назвав колись Толстого. Відтоді спливло чимало часу, Росія швидкими темпами морально деградує, критерії змінюються. Як писав свого часу поет-гімнописець Сєргєй Міхалков, "У этой басни нет морали, морали все перемарали". Нині на роль морального авторитету в Росії претендує, зокрема, Навальний на тій підставі, що він, мовляв, опозиційний лідер, який кинув виклик Путіну.

Сьогодні стало відомо, що Навальний у своєму дописі назвав політв'язнем заочно засудженого Нідерландським судом до довічного ув'язнення за збиття малайзійського Боїнга Гіркіна-Стрєлкова. Назвав політв'язнем на тій підставі, що Гіркіна-Стрєлкова затримали за критику чинної російської влади.

Отже, якщо за це саме затримають будь-кого з російських генералів, які брали чи беруть участь в агресії проти України, за критеріями Навального, вони теж вважатимуться політв'язнями. Інакше кажучи, в'язнями сумління. Цей термін ввів колись британський правозахисник і юрист, засновник Amnesty International Пітер Бененсон. Це поняття означає людей, переслідуваних за те, що вони мирно висловлювали свої погляди. Авжеж, Гіркін-Стрєлков не готував замаху на Путіна чи Шойгу, а лише обурювався владою, яка, на його думку, недостатньо ефективно знищує українців. Такий собі в'язень сумління по-російськи.

До Гіркіна-Стрєлкова запитань немає. Справедливу оцінку йому дав Нідерландський суд. Власне, до Навального я теж запитань не маю. Просто така в Росії опозиція – хто ще не зрозумів, має можливість робити висновки.

Запитання є хіба що до депутатів Європейського парламенту, які 2021 року присудили Навальному премію імені Андрєя Сахарова.

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Теги: росія Олексій Навальний опозиція Ігор Гіркін

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Сергій Борщевський

Навальний як дзеркало російської революції
Навальний як дзеркало російської революції
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