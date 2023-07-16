Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі – з 9 до 11 одиниць

Станом на ранок неділі, 16 липня, Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі – з 9 до 11 одиниць. Серед них – два ракетоносії, загальний залп складає 12 «Калібрів». Про це в ефірі національного телеканалу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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«Оперативна ситуація змінилась. Вже 11 кораблів у Чорному морі. А в Середземному морі є один носій крилатих ракет «Калібр», я так розумію, він повернувся з поповнення запасів», – зазначив військовий.

Нагадаємо, контрнаступ українських військ просувається повільно через щільно заміновані території та укріплення, збудовані окупантами. Це стало ключовою проблемою, з якою зіштовхнулася Україна.

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До слова, розвідка Британії стверджує, що після періоду розгубленості в Росії в останні дні почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи «Вагнера».