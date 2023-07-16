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Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі
Серед бойових кораблів у Чорному морі – два ракетоносії, загальний залп складає 12 «Калібрів»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі – з 9 до 11 одиниць

Станом на ранок неділі, 16 липня, Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі – з 9 до 11 одиниць. Серед них – два ракетоносії, загальний залп складає 12 «Калібрів».  Про це в ефірі національного телеканалу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Оперативна ситуація змінилась. Вже 11 кораблів у Чорному морі. А в Середземному морі є один носій крилатих ракет «Калібр», я так розумію, він повернувся з поповнення запасів», – зазначив військовий.

Нагадаємо, контрнаступ українських військ просувається повільно через щільно заміновані території та укріплення, збудовані окупантами. Це стало ключовою проблемою, з якою зіштовхнулася Україна.

До слова, розвідка Британії стверджує, що після періоду розгубленості в Росії в останні дні почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи «Вагнера».

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Теги: росія корабель війна російська ракета

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