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Навальний заступився за терориста Гіркіна

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Навальний заступився за терориста Гіркіна
Терористу Ігорю Гіркіну-Стрєлкову інкримінують злочин за статтею 282 КК РФ (екстремізм)
скріншот з відео

Опозиціонер Олексій Навальний вважає, що терориста Ігоря Гіркіна заарештували за критику російської влади

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що воєнний злочинець і терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) є політичним в’язнем.

«Ігор Стрєлков затриманий незаконно. Доти, доки він залишається під вартою за цим безглуздим і очевидно політично вмотивованим звинуваченням, він є політичним в’язнем», – заявив Навальний.

Опозиціонер Навальний, який сам зараз перебуває у в’язниці, пояснив, чому арешт Гіркіна нібито є політично вмотивованим.

«Раніше Стрєлков був засуджений судом Нідерландів у процесі, який, з моєї точки зору, відповідає принципу незалежності суду. У будь-якому разі факт убивства 298 пасажирів «Боїнга» має бути розслідуваний Росією, а всі винні – понести справедливе покарання. Сам Стрєлков не заперечує своєї участі в бойових діях в Україні в невизначеному статусі. Усе це теж має бути розслідувано й отримати справедливу оцінку суду.

Але зараз Стрєлкова заарештовано не за звинуваченням у скоєнні справжнього злочину, а за фіктивною і сфабрикованою справою про екстремізм. Говорячи просто – за критику влади. А конкретно Шойгу і Путіна», – наголосив Навальний.

Навальний заявив, що «Стрєлков став жертвою своєї власної влади» і не варто над цим зловтішатися, бо це «означає публічно підтримувати беззаконня».

Нагадаємо, 21 липня співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Йому інкримінують злочин за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Зазначимо, що 18 липня Гіркін відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею». Він гостро розкритикував російського диктатора Путіна і поставив ультиматум: Путіну слід скоріше піти з посади президента Росії. При цьому Стрєлков зазначив, що усі 23 роки президентства Путіна Росією керував «повний нікчема».

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Теги: арешт Олексій Навальний Ігор Гіркін

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