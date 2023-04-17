На голову Європейської комісії знову подали до суду

Бельгійський лобіст подав до суду на голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн

Як повідомляють бельгійські ЗМІ, лобіст Фредерік Балдан, який також акредитований в установах ЄС, подав позов із вимогою оприлюднити листування фон дер Ляйєн із головою американської фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурлою.

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Проти фон дер Ляйєн можуть висунути звинувачення у «зловживанні службовим становищем», «знищенні офіційних документів», «отриманні незаконної вигоди», «корупції».

Комісія ЄС закупила велику кількість вакцин у деяких виробників ліків та вакцин під час пандемії коронавірусу. Найбільший контракт на постачання вакцин було укладено з компанією Pfizer-BioNTech.

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Незабаром стало відомо про особисте листування між президентом ЄК Урсулою фон дер Ляйєн та головою Pfizer Альбертом Бурлою. Влада ЄС відмовилася оприлюднити текст листування між фон дер Ляйєн та Бурлою.

Подробиці скандалу

Нагадаємо, у лютому цього року фон дер Ляйєн уже була у центрі судового скандалу. Так, американське видання The New York Times подало на Єврокомісію до суду, вимагаючи змусити виконавчий орган до публікації листування між головою ЄК Урсулою фон дер Ляйєн та головним виконавчим директором фармацевтичної корпорації Pfizer Альбертом Бурлою.

The New York Times подало позов ще наприкінці січня, проте запис про це з'явився на сайті Європейського суду лише минулого понеділка. У повідомленні не вказуються деталі щодо суті претензій. Офіційні представники газети поки що не дали коментарів за фактом того, що відбувається.

Нью-йоркська газета сподівалась в судовому порядку зобов'язати Єврокомісію оприлюднити кореспонденцію, в якій може міститись інформація про угоди ЄС з компанією Pfizer щодо купівлі вакцин від коронавірусу «загальною вартістю, що оцінюється в мільярди євро».

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Позов NYT було подано після публікації розслідування європейської правозахисниці Емілі О'Рейлі у січні минулого року: воно виявило порушення в обробці SMS-повідомлень. Авторка зажадала опублікувати інформацію про зміст повідомлень голови Єврокомісії та гендиректора Pfizer, проте записи були видалені, а раніше їх не реєстрували. Омбудсвумен підкреслила, що ЄК не виправдала очікувань щодо «прозорості та адміністративних стандартів». Восени 2021-го стало відомо, що фон дер Ляйєн та Бурла кілька місяців переписувалися, обговорюючи укладання контракту на закупівлю 1,8 млрд доз вакцин від COVID-19 Pfizer/BioNTech.

Заступник голови Єврокомісії з питань цінностей та транспарентності Віра Юрова зазначила, що повідомлення могли бути видалені через їхній «недовговічний, ефемерний характер».