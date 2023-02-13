Головна Світ Соціум
search button user button menu button

The New York Times подає до суду на Єврокомісію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
The New York Times подає до суду на Єврокомісію
фото з відкритих джерел

Єврокомісія зобов'язана оприлюднити повідомлення, які можуть містити інформацію про угоди блоку із закупівлі ліків від Covid-19

Видання The New York Times подає до суду на Європейську комісію через відмову оприлюднити текстові повідомлення між її президенткою Урсулою фон дер Ляєн та генеральним директором компанії Pfizer Альбертом Бурлою. Про це повідомляє Politico.

Газета стверджує, що Єврокомісія має юридичне зобов'язання оприлюднити повідомлення, які можуть містити інформацію про угоди блоку із закупівлі ліків від Covid-19 на мільярди євро. Справа була подана 25 січня і опублікована в публічному реєстрі Європейського суду в понеділок, але ніякої детальної інформації поки що немає.

The New York Times відмовилася коментувати цю справу. Відомо, що позов був поданий після розслідування європейського омбудсмена Емілі О'Рейлі в січні 2022 року, яка виявила зловживання в спробах Комісії спочатку відновити текстові повідомлення за запитом журналіста netzpolitik.org Александра Фанта, який отримав публічний доступ до них. Розслідування омбудсмена виявило, що Комісія не зверталася до особистого офісу президента з проханням про пошук текстових повідомлень.

У відповідь комісар ЄС з питань цінностей і прозорості Вера Юрова заявила, що текстові повідомлення могли бути видалені через їх «короткочасний, ефемерний характер».

Німецька газета Bild раніше подала низку судових позовів проти Комісії з вимогою розкрити документи, пов'язані з переговорами про закупівлю вакцин проти Covid-19, вироблених компаніями Pfizer/BioNTech і AstraZeneca. Хоча кілька його клопотань були відхилені судами, Bild все таки отримав деякі документи, що стосуються переговорів, включаючи електронне листування, починаючи з червня 2020 року. Однак жодної інформації про попередні контакти фон дер Ляєн з генеральним директором Pfizer Бурлою не з'явилося в результаті судового процесу.

До слова, ЄС запропонував Китаю безкоштовні вакцини від Covid-19, щоб допомогти Пекіну стримати масовий спалах після рішення скасувати суворі загальнонаціональні обмеження, пов'язані з пандемією.

Теги: Єврокомісія суд Урсула фон дер Ляєн коронавірус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коронавірус «Кракен» в Україні: симптоми та особливості
Коронавірус «Кракен» в Україні: симптоми та особливості
25 сiчня, 08:53
Головний епідеміолог: після зняття коронавірусних обмежень інфекцією заразилися понад 80 відсотків 1,4-мільярдного населення країни
У Китаї за тиждень через коронавірус померло понад 10 тис. осіб
22 сiчня, 20:53
Експерти побоюються, що швидке розповсюдження нового штаму «Кракен» призведе до зростання кількості пацієнтів із важкими симптомами
Коронавірус повернувся. Штам «Кракен»: симптоми, лікування і наслідки Здоров’я
19 сiчня, 12:45

Соціум

The New York Times подає до суду на Єврокомісію
The New York Times подає до суду на Єврокомісію
У Росії загадково помер генерал-майор, якого нещодавно звільнили з посади
У Росії загадково помер генерал-майор, якого нещодавно звільнили з посади
Росія засекретила статистику про вироки військовим за дезертирство
Росія засекретила статистику про вироки військовим за дезертирство
На пляжі в Батумі вибухнула морська міна (відео)
На пляжі в Батумі вибухнула морська міна (відео)
З літака на допит: як у Росії проводять «бесіди» з пасажирами
З літака на допит: як у Росії проводять «бесіди» з пасажирами
У сусідній з Україною країні стався землетрус
У сусідній з Україною країні стався землетрус

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
17K
У Бахмуті вже йдуть вуличні бої – BBC
17K
Росіяни зводять протитанкові укріплення в семи кілометрах від Чернігівщини (карти)
16K
Уже не за три дні: російський політолог розповів, скільки часу знадобиться окупантам для взяття Києва
14K
Хто винен у війні в Україні? Друг Путіна Берлусконі шокував заявою
14K
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
Сьогодні, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
Сьогодні, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
Сьогодні, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
Сьогодні, 14:08
Кадиров істерично погрожує ядерною зброєю та атакою на Київ
Сьогодні, 13:43
Зеленський офіційно представив міністра Ігоря Клименка колективу МВС
Сьогодні, 13:35

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту