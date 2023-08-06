Україну незабаром відвідає делегація Південної Кореї: відома мета візиту
Сеул активно співпрацює з Києвом у сфері відновлення зруйнованої інфраструктури
Наприкінці серпня делегація Південної Кореї на чолі з міністром земель Вон Хі Реном планує приїхати в Україну для обговорення низки проєктів, присвячених відновленню зруйнованої інфраструктури. Про це повідомляє Yonhap.
Крім того, міністерство промисловості Південної Кореї організує власну делегацію на чолі з міністром, що складається з представників енергетичних та консалтингових компаній. Її візит запланований на жовтень.
Зазначається, що країна активізувала свої зусилля щодо співпраці з Україною у сфері відновлення зруйнованої інфраструктури після того, як у липні президент Юн Сок Єль несподівано завітав до України.
Також Південна Корея дозволила 30 бізнесменам одночасно відвідувати Україну для реалізації потенційних проєктів реконструкції та відновлення.
Очікується, що з запровадженням конкретних правил бізнес-поїздок до України представники багатьох корейських компаній відвідають нашу країну, щоб вивчити можливості участі у потенційних проєктах реконструкції.
Нагадаємо, Південна Корея розглядає можливість участі в багатонаціональних переговорах щодо України в Саудівській Аравії цими вихідними.
Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем та першою леді Кім Кон Хі. Корейський лідер прибув в Україну з неоголошеним візитом, відвідав Бучу та Ірпінь.
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