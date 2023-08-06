Україну незабаром відвідає делегація Південної Кореї: відома мета візиту

Сеул активно співпрацює з Києвом у сфері відновлення зруйнованої інфраструктури

Наприкінці серпня делегація Південної Кореї на чолі з міністром земель Вон Хі Реном планує приїхати в Україну для обговорення низки проєктів, присвячених відновленню зруйнованої інфраструктури. Про це повідомляє Yonhap.

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Крім того, міністерство промисловості Південної Кореї організує власну делегацію на чолі з міністром, що складається з представників енергетичних та консалтингових компаній. Її візит запланований на жовтень.

Зазначається, що країна активізувала свої зусилля щодо співпраці з Україною у сфері відновлення зруйнованої інфраструктури після того, як у липні президент Юн Сок Єль несподівано завітав до України.

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Також Південна Корея дозволила 30 бізнесменам одночасно відвідувати Україну для реалізації потенційних проєктів реконструкції та відновлення.

Очікується, що з запровадженням конкретних правил бізнес-поїздок до України представники багатьох корейських компаній відвідають нашу країну, щоб вивчити можливості участі у потенційних проєктах реконструкції.

Нагадаємо, Південна Корея розглядає можливість участі в багатонаціональних переговорах щодо України в Саудівській Аравії цими вихідними.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем та першою леді Кім Кон Хі. Корейський лідер прибув в Україну з неоголошеним візитом, відвідав Бучу та Ірпінь.