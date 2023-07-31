Хорватія виділила Україні 1 млн євро для розмінування земель

Наразі роботи з розмінування уже ведуться в Харківській області

У понеділок, 31 липня, Україна та Хорватія домовилися використовувати хорватські порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна. Зокрема уряд Хорватії виділив 1 млн євро на розмінування українських територій. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

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Глава МЗС України, Дмитро Кулеба, відзначив, що наразі обидві країни активно працюють над впровадженням найбільш ефективних транспортних маршрутів до хорватських портів.

Хорватський уряд також пожертвував 1 млн євро Всесвітній продовольчій програмі ООН на розмінування українських сільгоспугідь. Це допоможе фермерам і виробникам харчових продуктів відновити роботу в тих регіонах, які найбільше постраждали від замінування під час повномасштабної війни РФ проти України.

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Наразі роботи з розмінування уже ведуться в Харківській області, а також планується розширити їх на Миколаївську та Херсонську області.

Раніше повідомлялося, що в Україну надійшов грант в розмірі $1,25 млрд від Сполучених Штатів Америки через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Також американський сенат більшістю голосів ухвалив проєкт оборонного бюджету країни. У ньому передбачено $9,1 млрд заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності з Китаєм, і $300 млрд – на потреби для України.