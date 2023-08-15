У Краматорську прогриміли вибухи (оновлено)

В місті чули щонайменше два вибухи

На території регіону оголошено повітряну тривогу

У ніч проти 14 серпня в Краматорську Донецької області пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти «РБК-Україна».

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У місті прозвучали щонайменше два вибухи. Зараз на території регіону оголошено повітряну тривогу.

Місцеві канали в Telegram поширюють зображення пожежі, яка, за їхніми повідомленнями, спалахнула після вибухів. Також повідомляється, що внаслідок атаки, ймовірно, є загиблі.

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Нагадаємо, уночі 14 серпня в Україні кілька разів оголошувалася повітряна тривога через загрозу атаки ракет і дронів.

Під час однієї з тривог в Одесі пролунала серія вибухів. Окупанти тричі атакували Одещину, застосували для цього дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет Fozzy. Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.

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Крім того, вибухи вночі пролунали і в Запоріжжі.