Головна Світ Політика
search button user button menu button

На українських танкістів повісили «нацистське» тавро: роспропаганда запустила черговий фейк

Іван Гавриляк
glavcom.ua
На українських танкістів повісили «нацистське» тавро: роспропаганда запустила черговий фейк
Українські танкісти проходять навчання в Школі танкових військ у Мюнстері
фото з відкритих джерел

Створення фейків – один з основних напрямів російської пропагандистської машини

Російські телеграм-канали вкотре поширили брехню. Цього разу, як повідомляє Укрінформ, в мережі з’явилася фотографія стенду, на якому зображено нібито оголошення для українських військовослужбовців від Міноборони Німеччини, котрі навчаються в ФРН керувати танками Leopard 2A6.

«Шановні стажери з України! У Німеччині за демонстрацію нацистської свастики чи іншої символіки, пов’язаної з фашизмом (наприклад, знаки СС), можна отримати покарання до трьох років позбавлення волі або великий штраф», – йдеться в цьому оголошені.   

Під фото в дописі росіяни запевняють, що така «пам’ятка» вивішена на будівлі Бундесверу (Збройні сили ФРН) з метою попередження українських представників ЗСУ. В іншому ж телеграм-каналі пропагандисти пишуть, що мова саме про українських танкістів, які поїхали опановувати німецькі танки.  

У німецькому Командуванні спеціальної підготовки вже спростували свою причетність до поширеного пропагандистами оголошення. «Зображене оголошення не було створене Командуванням спеціальної підготовки під керівництвом Бундесверу для підготовки українських солдатів у Німеччині», – зазначив у коментарі Укрінформ речник Командування спеціальної підготовки Райнер Венінг.  

Це чергова російська підробка. У дописі йдеться про те, що таке оголошення для українців висить на будівлі Бундесверу. Офіси Міноборони ФРН є у трьох містах. Це – Берлін, Бонн та Потсдам. А як свідчать відкриті джерела, українські танкісти проходять навчання в Школі танкових військ у Мюнстері. Таким чином, до найближчої будівлі Бундесверу відстань становить понад 300 кілометрів.  

Створення фейків щодо причетності українських військових до різних ідеологій – один з основних напрямів російської пропагандистської машини. Нещодавно Укрінформ вже спростовував фейк про те, що український тату-салон пропонував набити фашистську символіку клієнтам, де серед ескізів, що зобразили пропагандисти, була емблема полку «Азов». А раніше росіяни вже намагалися видати тату-салон, який розташований в рф, за український, приписавши йому підтримку нацизму.  

Теги: Міноборони машини штраф навчання Берлін танки росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Можна лише здогадуватись, який біль відчував цей чоловік
Згадаймо Олексу Гірника
21 сiчня, 12:49
Євгеній Пригожин
На скільки вистачить Євгенія Пригожина? Дайджест
31 сiчня, 10:20
Винуватість щодо постачання дронів РФ тих чи інших осіб будуть доводити як у національних, так і міжнародних судах.
Постачання іранських дронів Росії: Офіс генпрокурора зробив заяву
21 сiчня, 15:39
Російська окупаційна влада продовжує активізувати зусилля з інтеграції окупованих територій
Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки
28 сiчня, 08:16
У всіх очних садочках працюватимуть чергові групи
Одеські школярі йдуть на канікули через проблеми з електроенергією в місті
5 лютого, 17:31
Триває розслідування для встановлення причетності посадовців Міноборони до протиправної діяльності
Розкрадання коштів на харчуванні військових: СБУ ліквідувала схему (фото)
3 лютого, 11:49
Танки для України: голова МЗС Фінляндії налаштований оптимістично 
Танки для України: голова МЗС Фінляндії налаштований оптимістично 
13 лютого, 22:23
Учні початкової школи не мають навчатися дистанційно
Яким дітям не підходить дистанційна освіта? Відповідь освітнього омбудсмена
18 лютого, 15:57
Боррель закликав ЄС прискорити постачання зброї Україні
Боррель закликав ЄС прискорити постачання зброї Україні
19 лютого, 12:00

Політика

РФ розробила план захоплення Білорусі: план повної окупації до 2030 року
РФ розробила план захоплення Білорусі: план повної окупації до 2030 року
Байден відвідав Україну: Кремль відреагував
Байден відвідав Україну: Кремль відреагував
На українських танкістів повісили «нацистське» тавро: роспропаганда запустила черговий фейк
На українських танкістів повісили «нацистське» тавро: роспропаганда запустила черговий фейк
Послання Путіна: пряма трансляція
Послання Путіна: пряма трансляція
Лукашенко перед виступом Путіна взявся перевіряти ППО та стягувати військову техніку
Лукашенко перед виступом Путіна взявся перевіряти ППО та стягувати військову техніку
У Туреччині чекають нових землетрусів: сейсмолог повідомив деталі
У Туреччині чекають нових землетрусів: сейсмолог повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини
14K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
14K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
11K
У Волинській області з рейок зійшов пасажирський поїзд Київ-Варшава
7798
Байден у Києві. Росіяни в істериці (фото)
6762
Візит Байдена до Польщі і жахливі наслідки чергових землетрусів у Туреччині – головне за ніч

Новини

У столичному метро стався збій в роботі
Сьогодні, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Вчора, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту