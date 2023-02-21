На українських танкістів повісили «нацистське» тавро: роспропаганда запустила черговий фейк

Створення фейків – один з основних напрямів російської пропагандистської машини

Російські телеграм-канали вкотре поширили брехню. Цього разу, як повідомляє Укрінформ, в мережі з’явилася фотографія стенду, на якому зображено нібито оголошення для українських військовослужбовців від Міноборони Німеччини, котрі навчаються в ФРН керувати танками Leopard 2A6.

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«Шановні стажери з України! У Німеччині за демонстрацію нацистської свастики чи іншої символіки, пов’язаної з фашизмом (наприклад, знаки СС), можна отримати покарання до трьох років позбавлення волі або великий штраф», – йдеться в цьому оголошені.

Під фото в дописі росіяни запевняють, що така «пам’ятка» вивішена на будівлі Бундесверу (Збройні сили ФРН) з метою попередження українських представників ЗСУ. В іншому ж телеграм-каналі пропагандисти пишуть, що мова саме про українських танкістів, які поїхали опановувати німецькі танки.

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У німецькому Командуванні спеціальної підготовки вже спростували свою причетність до поширеного пропагандистами оголошення. «Зображене оголошення не було створене Командуванням спеціальної підготовки під керівництвом Бундесверу для підготовки українських солдатів у Німеччині», – зазначив у коментарі Укрінформ речник Командування спеціальної підготовки Райнер Венінг.

Це чергова російська підробка. У дописі йдеться про те, що таке оголошення для українців висить на будівлі Бундесверу. Офіси Міноборони ФРН є у трьох містах. Це – Берлін, Бонн та Потсдам. А як свідчать відкриті джерела, українські танкісти проходять навчання в Школі танкових військ у Мюнстері. Таким чином, до найближчої будівлі Бундесверу відстань становить понад 300 кілометрів.

Створення фейків щодо причетності українських військових до різних ідеологій – один з основних напрямів російської пропагандистської машини. Нещодавно Укрінформ вже спростовував фейк про те, що український тату-салон пропонував набити фашистську символіку клієнтам, де серед ескізів, що зобразили пропагандисти, була емблема полку «Азов». А раніше росіяни вже намагалися видати тату-салон, який розташований в рф, за український, приписавши йому підтримку нацизму.