Згадаймо Олексу Гірника

Можна лише здогадуватись, який біль відчував цей чоловік

21 січня 1978 року на Тарасовій Горі у Каневі колишній політв'язень із Калуша наважився на відчайдушний вчинок

З 1999 року 22 січня в Україні відзначається День Соборності – на честь проголошення того дня в 1919 році Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

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Цього ж дня, тільки на рік раніше, 22 січня 1918 року Центральна Рада Четвертим Універсалом проголосила Незалежність України.

21 січня 1978, напередодні 60-річчя цієї події – яка в СРСР, звичайно, не згадувалася – на Тарасовій Горі у Каневі на знак протесту проти русифікації України спалив себе колишній політв'язень Олекса Гірник із Калуша.

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Неподалік були розкидані саморобні, списані одним почерком листівки, в яких він звинувачував радянську владу у нищенні української мови та культури, приниженні гідності українців. У листівках Олекса Гірник покликався на Тараса Шевченка, місце поховання якого обрав місцем свого чину.

Можна лише здогадуватися, який біль відчував цей 65-рчний чоловік, коли їхав русифікованим Києвом і далі до Канева, які думки в останні години свого життя звіряв Кобзареві.

Сьогодні в розпаленому Олексою Гірником вогні горять танки окупантів. Героям Слава!