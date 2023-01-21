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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Згадаймо Олексу Гірника

glavcom.ua
Можна лише здогадуватись, який біль відчував цей чоловік
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21 січня 1978 року на Тарасовій Горі у Каневі колишній політв'язень із Калуша наважився на відчайдушний вчинок

З 1999 року 22 січня в Україні відзначається День Соборності – на честь проголошення того дня в 1919 році Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Цього ж дня, тільки на рік раніше, 22 січня 1918 року Центральна Рада Четвертим Універсалом проголосила Незалежність України.

21 січня 1978, напередодні 60-річчя цієї події – яка в СРСР, звичайно, не згадувалася – на Тарасовій Горі у Каневі на знак протесту проти русифікації України спалив себе колишній політв'язень Олекса Гірник із Калуша.

Неподалік були розкидані саморобні, списані одним почерком листівки, в яких він звинувачував радянську владу у нищенні української мови та культури, приниженні гідності українців. У листівках Олекса Гірник покликався на Тараса Шевченка, місце поховання якого обрав місцем свого чину.

Можна лише здогадуватися, який біль відчував цей 65-рчний чоловік, коли їхав русифікованим Києвом і далі до Канева, які думки в останні години свого життя звіряв Кобзареві.

Сьогодні в розпаленому Олексою Гірником вогні горять танки окупантів. Героям Слава!

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Теги: незалежність День Соборності чоловік поховання танки

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