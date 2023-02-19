Боррель закликав ЄС прискорити постачання зброї Україні

Росія не повинна перемогти у цій війні, наголосив Боррель

Європейський Союз та його країни-члени мають прискорити доставку зброї для України, яка її гостро потребує вже зараз. Про це сьогодні під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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Боррель заявив, що Україна отримує багато оплесків, але недостатньо боєприпасів.

«Вони потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життями», – заявив він

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Він закликав ЄС прискорити військову підтримку.

«Ми повинні прискорити нашу військову підтримку. Перше задача – це озброїти Україну. Усі європейські лідери вчора про це казали. Росія не повинна перемогти у цій війні. Військова підтримка України повиннна бути прискорена, бо Україна зараз у критичній ситуації», – заявив Боррель.

Нагадаємо, що 12-й пакет оборонної допомоги для України був анонсований наприкінці січня. Він містив озброєння (в тому числі важке) на суму близько 400 млн євро.

На той момент це був рекорд, бо всього з початку повномасштабної війни Фінляндія спрямувала в Україну допомоги на 590 млн євро (включно з 12-м пакетом).

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Також у січні під час перебування у Києві президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив про готовність постачати танки для створення в Європі великого підрозділу для потреб Києва та навчати Збройні сили України (ЗСУ).

До того ж у межах санкцій, запроваджених країнами Заходу, Гельсінкі заморозило російських активів на суму €187 млн.