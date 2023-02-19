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Боррель закликав ЄС прискорити постачання зброї Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Боррель закликав ЄС прискорити постачання зброї Україні
фото з відкритих джерел

Росія не повинна перемогти у цій війні, наголосив Боррель

Європейський Союз та його країни-члени мають прискорити доставку зброї для України, яка її гостро потребує вже зараз. Про це сьогодні під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Боррель заявив, що Україна отримує багато оплесків, але недостатньо боєприпасів.

«Вони потребують меншої кількості оплесків і більших поставок озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життями», – заявив він

Він закликав ЄС прискорити військову підтримку.

«Ми повинні прискорити нашу військову підтримку. Перше задача – це озброїти Україну. Усі європейські лідери вчора про це казали. Росія не повинна перемогти у цій війні. Військова підтримка України повиннна бути прискорена, бо Україна зараз у критичній ситуації», – заявив Боррель.

Нагадаємо, що 12-й пакет оборонної допомоги для України був анонсований наприкінці січня. Він містив озброєння (в тому числі важке) на суму близько 400 млн євро.

На той момент це був рекорд, бо всього з початку повномасштабної війни Фінляндія спрямувала в Україну допомоги на 590 млн євро (включно з 12-м пакетом).

Також у січні під час перебування у Києві президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив про готовність постачати танки для створення в Європі великого підрозділу для потреб Києва та навчати Збройні сили України (ЗСУ). 

До того ж у межах санкцій, запроваджених країнами Заходу, Гельсінкі заморозило російських активів на суму €187 млн.

Теги: росія Фінляндія рекорд Україна президент озброєння танки Європейський союз

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