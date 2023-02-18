Яким дітям не підходить дистанційна освіта? Відповідь освітнього омбудсмена

Найважливіше – це поновити очне навчання саме для початкової школи

За найменшої можливості треба відновлювати очне навчання для початкової школи. Дитина у такому віці потребує безпосереднього контакту із вчителем, інакше відчутні освітні втрати. Про це в розмові з «Главкомом» розповів перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

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«Ще влітку та восени ми обговорювали, як організовувати освітній процес у нинішніх умовах, і я, і люди, які безпосередньо працюють в освіті, наголошували, що за найменшої можливості треба відновлювати очне навчання саме для початкової школи», – заявив він.

У часи пандемії проводилося чимало досліджень: наприклад, у Нідерландах – для початкової школи та у Єгипті – для університетів. Виявилося, що чим старша людина, тим вона ефективніше використовує дистанційну форму здобуття освіти, бо вона вже має сформовані навички інтелектуальної діяльності, роботи з цифровими технологіями. Водночас для маленьких дітей, для початкової школи – це просто критично, бо дитина у такому віці потребує безпосереднього контакту із вчителем.

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Сензитивний період – це коли людина засвоює інформацію і нові знання найбільш швидко та ефективно.

«Усе впирається у питання ресурсу. Якщо, наприклад, у школі є приміщення-укриття на 100-150 дітей і співробітників, а у школі –600-700 учнів, то перевагу треба віддавати саме початковій школі. І заводити дітей на очне навчання. Для них оці освітні втрати у сензитивному періоді – найбільш страшні», – зазначив Горбачов.

Нагадаємо, що учениця четвертого класу і учень сьомого класу з смт Олександрівка на Миколаївщині з початку вересня пропускали дистанційні заняття. За це їхня матір заплатить 1,7 тис. грн штрафу.