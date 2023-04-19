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Найближчі тижні та місяці стануть критичними для України. У Білому домі пояснили

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Найближчі тижні та місяці стануть критичними для України. У Білому домі пояснили
США прагнуть забезпечити Україну всіма необхідними можливостями для підтримки у цей скрутний період
фото з вільних джерел

Військова допомога з боку Америки для України продовжиться

На Україну чекає критичний період щодо бойових дій. США намагатимуться надати Києву всю необхідну підтримку.

Про це повідомляє видання CNN. Військова допомога з боку Америки для України продовжиться.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, Джон Кірбі, заявив, що поінформований про те, що наступні тижні та місяці будуть критично важливими для України. Він також наголосив, що США прагнуть забезпечити Україну всіма необхідними можливостями для підтримки у цей скрутний період.

Джон Кірбі також підкреслив, що США продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні.

Між іншим, у Сполучених Штатах буде призначено прокурора до міжнародного центру розслідування агресії Росії та юридичного радника в посольство в Україні для допомоги українській владі.

Окрім цього, Сполучені Штати Америки суттєво розширили санкції проти країни-агресора Росії. У «чорний список» додали понад 30 фізичних та близько 90 юридичних осіб. 

Також, група американських сенаторів розробила проект закону про безпеку в Чорному морі (Black Sea Security Act). У ньому, серед іншого, йдеться про необхідність забезпечити вільне судноплавство у чорноморському басейні, а також забезпечити присутність кораблів НАТО для стримування російської агресії.

Теги: США Україна

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