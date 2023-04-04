Суд висунув 45-му президенту США 34 обвинувачення

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп був офіційно звільнений з-під формального арешту ввечері 4 квітня після того, як в окружному кримінальному суді Манхеттена в Нью-Йорку йому було зачитано обвинувачення. Про це пише Вloomberg.

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Як повідомляється, найімовірніше, суд відпустив Трампа під особисте зобов'язання.

Залишаючи залу суду, Трамп не зробив жодної заяви і відразу відправився до свого кортежу.

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ЗМІ оприлюднили копію обвинувального акту. У ньому зазначається, що Трамп був залучений у незаконний план із приховування негативної інформації. У тому числі він причетний до незаконного платежу розміром 130 тис. доларів Стормі Деніелс для того, щоб «купити» мовчання у питанні щодо її передбачуваного зв'язку з політиком.

Судячи з обвинувального акту, причиною вчинення злочину з фальсифікації ділової документації було частково «просування його кандидатури».

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, колишній президент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де він здався для пред'явлення звинувачень. Його заарештували в Нью-Йорку. Він став першим в історії американським лідером, якого звинувачують у кримінальному злочині.

За даними ЗМІ, звинувачення щодо Трампа можуть стосуватись фальсифікації ділової документації. Також у ЗМІ припускають, що колишнього президента США підозрюють у навмисній фальсифікації фінансової документації через виплати порноакторці Стормі Деніел.

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Зазначається, що через свого адвоката Трамп заплатив зірці фільмів для дорослих $130 тис., аби вона не розповідала про їх ймовірний роман напередодні президентських виборів у 2016 році. Сам Трамп заперечує зв'язок із Деніелсом, стверджуючи, що це політичне переслідування, щоб вплинути на майбутні президентські вибори 2024 року.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп активно підтримує та виправдовує Путіна. Нещодавно Трамп назвав російського диктатора «розумником», та заявив, що Путін хотів миру – і саме тому розпочав війну в Україні.

Раніше експрезидент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.