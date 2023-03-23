Росія проводить спецоперацію для повернення на турніри УЄФА

Російські футболісти можуть зняти з себе санкції?

Москві вдалося пролобіювати створення робочої групи з міжнародними футбольними організаціями

Російські футболісти планують повернутися до турнірів УЄФА та ФІФА вже влітку. Москві вдалося пролобіювати створення робочої групи з міжнародними футбольними організаціями, в якій обговорюється скасування антиросійських спортивних санкцій, повідомляють російські ЗМІ.

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Так, заступник генерального секретаря Російського футбольного союзу (РФС) Денис Рогачов в ефірі «Матч ТВ» розповів про те, як просуваються переговори про повернення російських команд до європейських футбольних турнірів.

«Ми зберегли корпоративні права на участь у ФІФА та УЄФА. Але, звісно, на нашу думку, цього недостатньо. Ми проводимо переговори з колегами щодо поетапного повернення у відповідні змагання», – сказав Рогачов в ефірі «Матч ТВ».

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Він додав, що процес відновлення прав росіян на участь у міжнародних та європейських турнірах «як пріоритетний варіант передбачає збереження Росії в УЄФА».

При цьому перша російська футбольна команда вже взяла участь у турнірі за підтримки УЄФА та ФІФА під власним прапором та з гімном. Жіноча збірна Росії до 17 років зіграла з національною командою Бангладеш у чемпіонаті Федерації футболу Південної Азії.