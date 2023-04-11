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США заявили про намір захистити свободу судноплавства у Чорному морі

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
США заявили про намір захистити свободу судноплавства у Чорному морі
Корабель ВМС США «Дональд Кук» вже бував у Чорному морі
фото з відкритих джерел

США зайнялися безпекою у Чорному морі, щоб захистити свободу судноплавства

Група американських сенаторів розробила проект закону про безпеку в Чорному морі (Black Sea Security Act). У ньому, серед іншого, йдеться про необхідність забезпечити вільне судноплавство у чорноморському басейні, а також забезпечити присутність кораблів НАТО для стримування російської агресії, пише ЦТС.

«Оскільки США продовжують допомагати нашим українським партнерам на передовій, нам потрібно дивитися вперед і робити інвестиції в уразливі регіони, де росія активно сіє розбрат», – так пояснила закон авторка, сенаторка від штату Нью-Гемпшир Джин Шагін. Одним із таких уразливих регіонів є басейн Чорного моря.

Документ містить сім принципів чорноморської політики США. А саме: активне стримування посилення позицій Росії в регіоні і захист свободи судноплавства в Чорному морі, розробку довгострокової скоординованої стратегії зміцнення безпеки членів НАТО і Європейського Союзу, розвиток регулярної ротаційної морської присутності США та НАТО в Чорному морі.

Крім того, документ передбачає розвиток економічної співпраці між Сполученими Штатами та чорноморськими державами (Туреччина, Румунія, Болгарія, Молдова, Україна та Грузія). Крім того, США планують розвивати демократичні інституції у країнах регіону, та зміцнювати співпрацю між ними, передусім, через різні програми в межах Ініціативи трьох морів, де Україна є учасником та партнером.

Як відомо, раніше віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти із закликом вплинути на Росію та забезпечити вільне морське судноплавство для України. Або ж – запровадити для Росії дзеркальні заходи, які передбачають огляд усіх її кораблів, щоб запобігти спробам перевезення зброї.

Теги: США Чорне море безпека

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