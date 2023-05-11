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«Найнебезпечніший дурень»: NYT пояснила, в якому становищі опинився Путін

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Найнебезпечніший дурень»: NYT пояснила, в якому становищі опинився Путін
Президент Російської Федерації став «найнебезпечнішим дурнем у світі», який не може ні перемогти Україну, ні програти, ні зупинитися
фото з відкритих джерел

Путін розраховував за короткі терміни поставити у Києві свій «маріонетковий уряд»

За словами диктатор Володимир Путні був упевнений, що зможе захопити Київ за три дні, але через рік його загнали в кут. Кремль розпочинав війну без плану Б. Про це написав лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман у колонці виданню The New York Times.

Президент Російської Федерації став «найнебезпечнішим дурнем у світі», який не може ні перемогти Україну, ні програти, ні зупинитися, стверджує Фрідман. Він пише, що в Кремлі вірили у свій план швидкого захоплення України, тому навіть не думали про підготовку плану Б. Це робить війну, яку розпочала РФ, однією з найбезглуздіших в історії.

Володимир Путін розраховував за короткі терміни поставити у Києві свій «маріонетковий уряд», проте через рік настала ситуація, коли «він не може перемогти, не може програти і не може зупинитися».

Тепер, коли запасної стратегії немає, Росія почала вдаватися до обстрілів мирних міст України, а також до війни на виснаження. Таким чином вони хочуть зберегти контроль над захопленими територіями, що «можна продати російському народу як велику перемогу».

«План Б полягає в тому, щоб приховати, що план А зазнав невдачі. Якби ця військова операція мала назву, вона б називалася «Операція «Збережи моє обличчя». Це робить цю війну однією з найбезглуздіших в сучасності – президент однієї країни знищує громадянську інфраструктуру іншої країни, доки не буде достатнього прикриття для нього, щоб приховати той факт, що він був великим дурнем», – йдеться у колонці.

Володимир Путін, як зазначив далі Томас Фрідман, може закінчити війну будь-якої миті, коли сам цього захоче, проте він побоюється реакції народу, бо зайшов надто далеко.

Триває 442-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

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Теги: Бахмут війна путін парад президент росія диктатор

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