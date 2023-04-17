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Путін хоче поставити Пригожина на місце: експрацівник диктатора розповів деталі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Путін хоче поставити Пригожина на місце: експрацівник диктатора розповів деталі
Усі скандальні заяви Пригожина і його бойовиків з критикою міноборони РФ завдають репутаційних втрат військовому керівництву Росії
фото з відкритих джерел

Путін нібито намагався помирити Шойгу і Пригожина і навіть збирав їх для цього у Кремлі

Активна критика російського міноборони і його очільника Шойгу зі сторони власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина створює для президента РФ Володимира Путіна багато проблем. Тому диктатор хоче вгамувати Пригожина і помирити його з Шойгу. Про це заявив російський політолог і колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов, передає «24 канал».

Галлямов прокоментував «злиту» у документах Пентагону інформацію про те, що Путін хотів помирити Пригожина і Шойгу. Для цього він нібито влаштував їм зустріч у Кремлі.

«Я вірю, що така зустріч була, навіть не припускав, що її могло б не бути. Тому що конфлікти між армією та «Вагнером» б'ють по самому Путіну. Тобто не могло бути такого, щоб Путін не намагався цього вирішити. Путінська конструкція тримається на бюрократії. Вона вся влаштована так, що керівництво «зверху» є фактично богом. А Пригожин разом із вагнерівцями «ламає» військову верхівку в Росії», – наголосив політтехнолог.

За його словами, усі скандальні заяви Пригожина і його бойовиків з критикою міноборони РФ завдають репутаційних втрат військовому керівництву Росії.

Галлямов навів два приклади, як диктатор, опираючись на силу, може правити:

  • опиратись на силовиків у вигляді бюрократії: НКВС, ФСБ, Гестапо тощо;
  • головна сила, на яку спирається правитель, не є якоюсь структурою. Це безструктурна маса, що складається з маргінальних прошарків суспільства, які віддані йому особисто. До такого способу правитель вдається, коли не довіряє бюрократичним структурам та еліті, підозрюючи їх у нелояльності.

«Думаю, Пригожин рухався в цьому напрямі: державна бюрократія неефективна, ненадійна, армія воювати не вміє, тому ось – «Вагнер». Він сам раніше казав, що зі звичайного ПВК вони мають перетворитися «в армію з ідеологією», – припустив політолог.

Він не виключає, що президент РФ і сам розглядав такий варіант із ПВК «Вагнер», зважаючи на військові невдачі регулярної армії на фронті.

«Але Путін – людина консервативна. У ньому бюрократ переміг кримінальника», – зазначив Галлямов.

На його думку, диктатор все ж вирішив зробити ставку на традиційну бюрократію. Тому зараз намагається поставити Пригожина на місце.

Нагадаємо, російські правозахисники обіцяють викрити злочини Пригожина, який наказував убивати українських полонених.

Раніше терорист і засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що РФ необхідно оголосити про закінчення так званої «спецоперації» проти України й закріпитися на окупованих українських територіях.

Нагадаємо, розсекречені документи розвідки США можуть свідчать, що російський диктатор Володимир Путін організовував зустріч ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та голови міноборони РФ Сергія Шойгу.

До слова, міністерство закордонних справ Росії прямо відповіло на критику фінансиста ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина щодо порядку денного головування РФ в Раді Безпеки ООН, що стало першим випадком, коли російська державна установа офіційно відповіла на критику Пригожина. 

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Теги: диктатор Міноборони РФ путін

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