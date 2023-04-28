Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Записка про інформаційну гігієну і збережену здорового глузду

glavcom.ua
Велика кількість негативної інформації погано впливає на психічний стан
фото з відкритих джерел

Синдром дядька Кім Чен Ина, або Про цінність і якість зовнішніх джерел інформації

Хочу підняти одну доволі вузьку, але – на мою думку – важливу тему. Тему ретрансляції в Україні новин іноземного походження. Точніше, кілька тем.

Перша. Чому українські ЗМІ передруковують та вільно трактують матеріали іноземних ЗМІ, які мають сумнівну цінність як новинний чи аналітичний контент?

Наприклад. Рознесена думка помічника Марджорі Грін про те, що американці втомилися від України і що треба віддати Путіну Крим і Донбас. Або така саме думка від чувака, який офіційно працював на російську пропаганду. І який ще додає у кожному ефірі що українці фашисти. Тобто кожне українське ЗМІ, яке бере їх коментар – не тільки тиражує чувака, який є відкритим російським агентом, але й надає йому легітимність, якої у нього немає в США. До речІ, про помічника Марджорі Грін я вигадав. Але ж правдоподібно?

Друга. Нащо тягати в наш інфопростір заяви російських божевільних з нульовим реальним впливом? Наприклад, Мєдвєдєва. От нащо кожне поважне українське ЗМІ і купа коментаторів як новинний контент подають кожну заяву цього персонажа? А ще виносить у заголовки щось на кшталт «Росія готова завдати ядерний удар – Мєдвєдєв». Або «Я наказав не брати полонених – Прігожин». Один дядя їздить по заводам в ролі завгоспу, у іншого вже відібрали навіть можливість рекрутувати ув'язнених. «Видатні» авторитети, саме їх погрози повинні лякати українців з перших сторінок провідних ЗМІ.

Третя тема дала назву цьому тексту. Це використання для створення новин джерел, надійність яких не перевірена або контекст існування яких невідомий авторам. Власне, всі ці меми про Північну Корею – на кшталт тих, де дядька Кім Чен Ина за його наказом з'їли собаки – вони про ось це. КНДР достатньо жахливий режим сам по собі, але це не означає що будь-яка маячня про цей режим є правдою.

Чому так відбувається? Бо брак експертизи по всьому ланцюгу. Про приклад. Новини про Північну Корею хоррорового змісту це улюблена розвага японської, тайванської, гонконгської жовтої преси, які іноді пробиваються у західні ЗМІ. А далі вже до нас. Причому – насправді – найбільш релевантним джерелом інфи про ту ж КНДР є північно-корейські ЗМІ. Які в масі своїх право чи ліво ліберальні і насправді намагаються в об'єктивність. Навіть до ворогів. А – наприклад – фейкові новини про іранські протести переважно доходили до нас через ті самі західні ЗМІ, які тягали їх у ізраїльській жовтій пресі.

Зауважу – це не пропаганда, це саме клікбейт заголовки заради переглядів. У західних ЗМІ з кореспондентами в КНДР чи в Ірані проблеми. Тому великі серйозні ЗМІ обмежено можуть там випасатися. А ось жовті ЗМІ і хайпожери – легко. Їм і надійне джерело не потрібне.

А у нас нема кому перевірити. Мабуть, по Близькому Сходу крім Центру близькосхідних досліджень та кількох окремих експертів таких людей практично і нема. По Східній Азії – одиниці. Тому і доводиться орієнтуватися на західні ЗМІ. А ще донедавна багато новин про неЄвропу і неСША були взагалі рерайтом російських новин.

У підсумку цих трьох підходів ми маємо купу сміттєвої, шкідливої чи вкрай ненадійної інформації.

Що з цим робити? Єдина дієва порада – чекати. Нічого не станеться, якщо про перебіг турецьких протестів чи «удар Ізраїлю по Ірану» (кєк) ви дізнаєтесь з верифікованого перевіреного джерела за добу чи кілька, а не за годину.

Те саме стосується війни. 95% інформації з фронту (неперевіреної) не впливають на ваше життя. Бо, слава богам, ЗСУ зробило неможливим швидкі прориви росіян, бо знищили наступальний потенціал ворога.

Тому чекайте, а не скрольте новинні пабліки та сайти щохвилини. Все одно ви не отримаєте того, чого чекаєте від цього скролення. Таблетки (за призначенням лікаря) чи чай з ромашкою подіють набагато краще. І обережно зі споживанням інформації. Воно легко стає загрозою, якщо споживати безвідповідально.

Дякую за увагу.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда українці інформаційна війна росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна також означає нові короткострокові можливості для бандитів в Україні
Війна і мафія. Як Путін змінює світовий криміналітет кримінал
26 квiтня, 08:21
Росія добре заробляє за рахунок своєї алмазної жили
«Буде боляче». Посол у ПАР розповіла, як Україна бореться із російською торгівлею алмазами
2 квiтня, 10:42
Річниця героїчної оборони. Зеленський вручив Охтирці почесну відзнаку «Міста-героя» (фото, відео)
Річниця героїчної оборони. Зеленський вручив Охтирці почесну відзнаку «Міста-героя» (фото, відео)
28 березня, 14:43
Сума виплат потерпілим хмельничанам – від 15 тис. грн до 30 тис. грн на одну людину
Ракетні удари по Хмельницькому: вперше за війну постраждалі отримали компенсацію
28 березня, 18:48
Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ
Білорусь знову продовжила військові навчання з РФ
4 квiтня, 01:00
В селі Веселе досі залишаються 14 дітей
Голова Херсонської ОВА повідомив скільки дітей залишилося у найбільш небезпечних зонах
12 квiтня, 22:17
Українці озброєні гумором: ЗСУ боронитимуть нашу землю навіть від інопланетян
Спалах у небі над Києвом: мережа вибухнула мемами (фото)
19 квiтня, 23:37
Активному контрнаступу ЗСУ заважає дощова погода
Чому не починається контрнаступ ЗСУ: Міноборони Естонії назвало основну перешкоду
23 квiтня, 15:33
Бюджетники шукатимуть дрони у небі Москви та патрулюватимуть вулиці
Росія змусила московських студентів шукати дрони в небі на травневі свята
Сьогодні, 12:31

Юрій Богданов

Записка про інформаційну гігієну і збережену здорового глузду
Записка про інформаційну гігієну і збережену здорового глузду
Що не так з українськими соціологами
Що не так з українськими соціологами
Контрнаступ. Давайте без жартів про «мелітопольські черешні»
Контрнаступ. Давайте без жартів про «мелітопольські черешні»
Про проблему повернення людей на прикладі науки
Про проблему повернення людей на прикладі науки
Щоденник молодих батьків і державного ідіотизму: про «пакунок малюка»
Щоденник молодих батьків і державного ідіотизму: про «пакунок малюка»
Перемога України, політика Заходу і «хороші росіяни»
Перемога України, політика Заходу і «хороші росіяни»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
7653
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
6502
Голосування щодо геноциду українців: які держави проігнорували резолюцію ПАРЄ (список)
6008
Сьогоднішня ніч – це модель нашого життя на багато років уперед
5947
Нічна атака на Україну: Росія випустила 23 ракети
4412
Масований ракетний удар по Україні: тривога тривала понад дві години

Новини

Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 08:15
«Ми усі в крові, вікна вибило»: дівчина показала квартиру після атаки окупантів по Умані (відео)
Сьогодні, 07:46
Окупанти наступають на трьох напрямках і застосовують тактику терору – Генштаб
Сьогодні, 06:51
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
Сьогодні, 05:47
По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи
Сьогодні, 04:51
Львівське кафе звільнило баристу за дискримінаційні заяви в Twitter. Закладу погрожують підпалом
Сьогодні, 02:57

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту