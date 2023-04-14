Євросоюз придумав «хитрий план» на користь України. Однак є важливий нюанс: деталі

Робоча пропозиція Єврокомісії передбачає інвестування заморожених російських активів в європейські державні облігації

У Європейській комісії дійшли висновку, що заморожені на території ЄС резерви Центрального банку Росії доведеться повернути після завершення війни.

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Сам Європейський Союз прагне продовжити практично і закономірно використовувати санкційні гроші Росії ждя фінансування відновлення України. Втім, на даний момент цього зробити неможливо. Тому, Єврокомісія втілюватиме у життя план, що передбачає процедуру інвестування російських активів в європейські державні облігації.

Про це пише Die Welt.

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«У неопублікованому документі, Єврокомісія приходить до висновку: заморожені резерви не можна вилучати, бо коли закінчиться війна, їх доведеться повернути Росії», – йдеться в публікації.

Робоча пропозиція Єврокомісії натомість передбачає інвестування цих резервів в європейські державні облігації з очікуваним доходом 2,6% річних.

За оцінками ЄК, такий надзвичайний захід можна буде юридично обґрунтувати з огляду на грубі порушення міжнародного права з боку Росії.

У найгіршому випадку збитки від інвестування не перевищать 4 млрд євро, але такий сценарій Єврокомісія вважає малоймовірним.

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Європейський план має одну проблему: поки що невідомо, де знаходяться резерви російського Центробанку. З загальної суми у 300 млрд євро вдалося визначити місцеперебування лише 21 млрд євро.

Нагадаємо, юридична служба Ради ЄС сповістила держави-члени Європейського Союзу про законні повноваження тимчасово використати заморожені активи російського Центрального банку. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела. Йдеться про суму близько $36,8 млрд для фінансування відновлення України.