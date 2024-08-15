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Наляканий подіями на Курщині Лукашенко вирішив посилити охорону кордону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Наляканий подіями на Курщині Лукашенко вирішив посилити охорону кордону
фото: з відкритих джерел

У Мінську визначено понад 20 бригад і батальйонних груп, які будуть задіяні на кордоні

Після активного наступу ЗСУ у Курській області білоруський диктатор Олександр Лукашенко вирішив посилити охорону білоруського кордону. Зокрема самопроголошений президент Білорусі заявив, що кордон з Україною охоронятимуть понад 20 бригад.

«У Мінську визначено понад 20 бригад і батальйонних груп, які будуть задіяні на кордоні з Україною для недопущення прориву», – заявив Лукашенко в інтерв'ю росЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Білорусь перекидає танки до кордону з Україною. Міноборони Білорусії повідомило, що підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусії приведені в готовність.

Нагадаємо, що напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Курщина

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