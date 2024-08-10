«Я не вічний». Лукашенко порадив білорусам готуватися до нового президента

Після 30 років правління диктатор припустив, що в Білорусі може бути інший лідер

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у суботу, 10 серпня, під час спілкування з жителями містечка Городище, заявив, що він «не вічний», а тому білорусам варто «звикати до думки» про іншого президента. Про це повідомило білоруське державне видання «Беларусь сегодня».

«Ви повинні звикати до того, що президент буде інший. Я не кажу, що завтра я вас кину, післязавтра та інше. Але всяке в житті буває. Ви маєте звикати до того, що я не вічний, як і всі ви. Я знаю свої ризики», – сказав Лукашенко.

"Ви маєте звикати до того, що президент буде інший. Я не кажу, що завтра я вас кину. Але всяке в житті буває".



Після 30 років правління Лукашенко припустив, що у Білорусі може бути інший президент 🤔 pic.twitter.com/lsXjdqi2qX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2024

Водночас білоруський диктатор зазначив, що, полишаючи владу, він має залишити своєму наступнику «мирну і спокійну країну».

«Перш ніж піти, ти маєш залишити мирну, спокійну країну. Ось піду, десь у селі житиму з вами поруч, приїду, і ви будете згадувати і дякувати, що гірше не стало», – нафантазував Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко вимагає посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України.

Напередодні Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Також Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.