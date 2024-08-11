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Білорусь перекидає танки до кордону з Україною (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Білорусь перекидає танки до кордону з Україною (фото, відео)
Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках
фото: міністерство оборони Білорусі

Міноборони Білорусії повідомило, що підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусії приведені в готовність

Білоруські танки висунулися у бік кордону з Україною. Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

Міноборони Білорусії повідомило, що підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусії приведені в готовність.

«Підрозділи одного з механізованих з'єднань приведені у готовність до виконання завдань із призначення. Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і здійснюватимуть марш комбінованим способом у призначені райони (Гомельський і Мозирський тактичні напрямки, – «Главком»)», – йдеться у повідомленні.

Білорусь перекидає танки до кордону з Україною (фото, відео) фото 1

Нагадаємо, що напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Раніше Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Згодом міністерство закордонних справ Білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні диппредставництва України.

Як пише агентство, українській дипломатці «було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України».

Також Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Міноборони військова техніка Україна кордон танки

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