Переміщення білоруської техніки до кордону з Україною: коментар речника ДПСУ

У Білорусі повідомили, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною

«Білорусь вчергове починає нагнітати ситуація, щоб продовжувати «підігрувати» Росії», – Демченко

Поряд з українським кордоном прикордонники не фіксують переміщення білоруської техніки чи особового складу. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Безпосередньо по кордону ситуація незмінна, вона повністю контрольована. Але звісно ми бачимо, що Білорусь вчергове починає нагнітати ситуація, щоб продовжувати «підігрувати» Росії. Бачимо звинувачення в бік України – це неодноразово вже робилося Лукашенком. На даний момент поряд з нашим кордоном ми не фіксуємо переміщення техніки чи особового складу», – заявив Демченко.

Нагадаємо, що 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною.

Білоруські танки висунулися у бік кордону з Україною, — росЗМІ



Міноборони Білорусії повідомило, що підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусії приведені в готовність. pic.twitter.com/explAyovLy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 11, 2024

«Підрозділи одного з механізованих з'єднань приведені у готовність до виконання завдань із призначення. Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і здійснюватимуть марш комбінованим способом у призначені райони (Гомельський і Мозирський тактичні напрямки, – «Главком»)», – йдеться у повідомленні.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Раніше Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Згодом міністерство закордонних справ Білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні диппредставництва України. Як пише агентство, українській дипломатці «було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України».

Також Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.