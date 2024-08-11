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Переміщення білоруської техніки до кордону з Україною: коментар речника ДПСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Переміщення білоруської техніки до кордону з Україною: коментар речника ДПСУ
У Білорусі повідомили, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною
фото: міністерство оборони Білорусі

«Білорусь вчергове починає нагнітати ситуація, щоб продовжувати «підігрувати» Росії», – Демченко

Поряд з українським кордоном прикордонники не фіксують переміщення білоруської техніки чи особового складу. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Безпосередньо по кордону ситуація незмінна, вона повністю контрольована. Але звісно ми бачимо, що Білорусь вчергове починає нагнітати ситуація, щоб продовжувати «підігрувати» Росії. Бачимо звинувачення в бік України – це неодноразово вже робилося Лукашенком. На даний момент поряд з нашим кордоном ми не фіксуємо переміщення техніки чи особового складу», – заявив Демченко.

Нагадаємо, що 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною.

«Підрозділи одного з механізованих з'єднань приведені у готовність до виконання завдань із призначення. Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і здійснюватимуть марш комбінованим способом у призначені райони (Гомельський і Мозирський тактичні напрямки, – «Главком»)», – йдеться у повідомленні.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Раніше Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Згодом міністерство закордонних справ Білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні диппредставництва України. Як пише агентство, українській дипломатці «було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України».

Також Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.

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Теги: Міноборони прикордонники Держприкордонслужба Андрій Демченко Білорусь Україна Олександр Лукашенко танки військова техніка кордон

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