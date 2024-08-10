Операція ЗСУ в Курській області. Цікавий факт, на який мало хто звернув увагу

ЗСУ взяли у Курській області населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку

«Такі «чорні лебеді», як Курська офензива, тільки пришвидшують цей алгоритм руйнування імперії»

Зверніть увагу на цікавий факт. Основним коментатором Курської операції стає командувач кадировської ПВК «Ахмат» Апти Алаудінов.

Це багато що говорить і про актуальний стан справ в російській силовій вертикалі, і про обстановку в Курській області, і про ставлення до неї вищого керівництва РФ, і про ситуацію на Росії загалом.

Утримувати диктатуру і ситуацію під контролем можна буде лише через ще більше залякування населення, відбуватиметься поступове відключення управлінських процедур, подальший перехід до керівництва в ручному режимі, надалі буде сповзання у мікроменеджмент і гасіння десятків тисяч пожеж безпосередньо з головного кабінету у Кремлі.

А вони точно запалають за такої тенденції.

Деградація, занепад і крах не відбуватимуться десятиліттями. Все станеться набагато швидше.

І такі «чорні лебеді», як Курська офензива, тільки пришвидшують цей алгоритм руйнування імперії.