Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща на кордоні з Білоруссю проведе операцію «Безпечне Підляшшя»

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Польща на кордоні з Білоруссю проведе операцію «Безпечне Підляшшя»
Зазначено, що операцією керуватиме 18-та механізована дивізія
фото: Wojtek Jargiło, PAP

Міністр оборони Польщі зауважив, що для навчання солдатів на кордоні відправлять поліцейських, зокрема й тих, які брали участь у місії в Косово

У Польщі 1 серпня стартує операція «Безпечне Підляшшя» на кордоні з Білоруссю, у якій братимуть участь 17 тис. військових. Про це завявив глава польського міноборони Владислав Косніяк-Камиш, повідомляє RMF24.

«З 1 серпня запрацює нова місія. Будуть завершені дві операції – одна для підготовки, одна для охорони кордону – і буде створена одна операція «Безпечне Підляшшя», в якій візьмуть участь до 17 тисяч солдатів», – заявив Косніяк-Камиш.

Зазначено, що операцією керуватиме 18-та механізована дивізія. Також міністр оборони Польщі зауважив, що для навчання солдатів на кордоні відправлять поліцейських, зокрема й тих, які брали участь у місії в Косово.

Водночас міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив, що запровадження буферної зони має позитивні наслідки, оскільки кількість спроб перетину польського кордону зменшилася.

«Це дуже конкретний результат, пов'язаний із тим, що ми відсунули контрабандистів від самого кордону», – додав він.

Водночас Семоняк розповів, що МВС і МЗС проводять заходи, аби громадяни держав, з яких до Польщі прибувають нелегальні мігранти, розуміли, що їхній запланований перетин польсько-білоруського кордону є злочином.

Нагадаємо, з 1 липня, у Молдові відбувалися теоретичні та практичні навчання резервістів збройних сил країни на різних майданчиках. Про це повідомляє Radio Moldova.

До слова, у період з 27 по 31 травня Білорусь проводила навчання авіації та протиповітряної оборони за участі РФ.

Читайте також: Білорусь готує провокації на кордоні, аби показати Китаю свою силу
Теги: Польща Білорусь військові навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Німеччина у 2025 році збирається скоротити допомогу Україні вдвічі
Німеччина у 2025 році збирається скоротити допомогу Україні вдвічі
Польща на кордоні з Білоруссю проведе операцію «Безпечне Підляшшя»
Польща на кордоні з Білоруссю проведе операцію «Безпечне Підляшшя»
Європарламент офіційно засудив візит Орбана до Росії
Європарламент офіційно засудив візит Орбана до Росії
Столтенберг офіційно призначив представника НАТО в Україні
Столтенберг офіційно призначив представника НАТО в Україні
Сі Цзіньпін міг перенести інсульт – китайська правозахисниця
Сі Цзіньпін міг перенести інсульт – китайська правозахисниця
Трамп стверджує, що казав Путіну «ніколи не лізти в Україну»
Трамп стверджує, що казав Путіну «ніколи не лізти в Україну»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
9350
Де вилучена готівка Тищенка? Правоохоронці засекретили інформацію
6632
Медведчук написав Трампу про неймовірні можливості Зеленського
6209
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6165
А хто-хто у комп’ютері Кирила Тимошенка живе? Деталі гучного обшуку
5409
Міненерго повідомило, коли буде скасовано аварійні відключення електроенергії

Новини

Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Вчора, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Вчора, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua