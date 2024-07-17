Польща на кордоні з Білоруссю проведе операцію «Безпечне Підляшшя»

Міністр оборони Польщі зауважив, що для навчання солдатів на кордоні відправлять поліцейських, зокрема й тих, які брали участь у місії в Косово

У Польщі 1 серпня стартує операція «Безпечне Підляшшя» на кордоні з Білоруссю, у якій братимуть участь 17 тис. військових. Про це завявив глава польського міноборони Владислав Косніяк-Камиш, повідомляє RMF24.

«З 1 серпня запрацює нова місія. Будуть завершені дві операції – одна для підготовки, одна для охорони кордону – і буде створена одна операція «Безпечне Підляшшя», в якій візьмуть участь до 17 тисяч солдатів», – заявив Косніяк-Камиш.

Зазначено, що операцією керуватиме 18-та механізована дивізія. Також міністр оборони Польщі зауважив, що для навчання солдатів на кордоні відправлять поліцейських, зокрема й тих, які брали участь у місії в Косово.

Водночас міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив, що запровадження буферної зони має позитивні наслідки, оскільки кількість спроб перетину польського кордону зменшилася.

«Це дуже конкретний результат, пов'язаний із тим, що ми відсунули контрабандистів від самого кордону», – додав він.

Водночас Семоняк розповів, що МВС і МЗС проводять заходи, аби громадяни держав, з яких до Польщі прибувають нелегальні мігранти, розуміли, що їхній запланований перетин польсько-білоруського кордону є злочином.

Нагадаємо, з 1 липня, у Молдові відбувалися теоретичні та практичні навчання резервістів збройних сил країни на різних майданчиках. Про це повідомляє Radio Moldova.

До слова, у період з 27 по 31 травня Білорусь проводила навчання авіації та протиповітряної оборони за участі РФ.