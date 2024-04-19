Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай є основним постачальником військового комплексу Росії – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Китай є основним постачальником військового комплексу Росії – Reuters
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай надає РФ деталі до машин
фото: Reuters

Вашингтон попередив Пекін про неприйнятність підтримки російської війни

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай є головним постачальником військового обладнання для Росії. Про це повідомляє Reuters.

«Коли йдеться про російський військово-промисловий комплекс, то головним його постачальником наразі є Китай. Нам відомо про постачання Китаєм деталей до машин, напівпровідників, інших товарів подвійного призначення, що допомагають Росії відбудовувати військово-промислову базу», – сказав Ентоні Блінкен.

Державний секретар США зазначив, що Вашингтон попередив Пекін про неприйнятність підтримки російської війни.

«Китай не може працювати на дві сторони. Він не може собі цього дозволити. Йому хочеться мати позитивні й дружні відносини із державами Європи, водночас розпалюючи найбільшу загрозу європейській безпеці з часів завершення Холодної війни», – повідомив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що у березні експорт Китаю до РФ скоротився на 16%. Це стало першим таким зниженням з 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані китайської митниці.

Причиною цього експерти вважають погрози Сполучених Штатів щодо санкцій проти КНР, якщо її товари сприятимуть вторгненню Росії в Україну.

Читайте також:

Теги: росія війна Китай гроші військові військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виробничі потужності Китаю у 2023 році вдвічі перевищували глобальні установки
Китай призвів до глобального надлишку сонячних панелей
3 квiтня, 18:54
Супутник запустили з космодрому Січан
Китай запустив перший з нової серії розвідувальних супутників «Яоган»
3 квiтня, 19:41
Всі користувачі з Росії, України та Білорусі зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення
У Telegram з'явиться нова функція для користувачів з України, РФ та Білорусі
28 березня, 21:49
За словами президента, цілями Росії стали дві гідроелектростанції
Зеленський розповів, куди окупанти цілилися під час нічної атаки по Україні
29 березня, 15:34
Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що звинувачення Егісто Отта у шпигунстві є серйозними
Канцлер Австрії вирішив скликати Раду національної безпеки через російського шпигуна
1 квiтня, 23:13
Окупанти не думали, що захисники «Азовсталі» кілька місяців захищатимуться в надлюдських умовах
Лубінець пояснив, у чому складність обміну бійців «Азова»
5 квiтня, 15:08
Французькі винищувачі Rafale можуть обійтися Сербії у 3 млрд євро
Сербія знайшла альтернативу російським винищувачам
10 квiтня, 21:39
Станом на зараз 125 тис. росіян були змушені евакуюватися через масштабний паводок
Паводок дістався ще однієї області Росії: оголошено масштабну евакуацію
16 квiтня, 12:22
На початок квітня в Україні 6057 гравцям було обмежено доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх
Скільком людям держава заборонила грати в азартні ігри? Оприлюднено дані
13 квiтня, 10:04

Політика

Китай є основним постачальником військового комплексу Росії – Reuters
Китай є основним постачальником військового комплексу Росії – Reuters
Ракетна атака на Дніпропетровщину: кількість загиблих знову зросла
Ракетна атака на Дніпропетровщину: кількість загиблих знову зросла
Столтенберг заявив, що країни НАТО вирішили передати Україні більше систем ППО
Столтенберг заявив, що країни НАТО вирішили передати Україні більше систем ППО
Чи будуть Іран та Ізраїль завдавати нових ударів? Світові ЗМІ зробили прогнози
Чи будуть Іран та Ізраїль завдавати нових ударів? Світові ЗМІ зробили прогнози
Голосування США за допомогу Україні. Пентагон дав обіцянку
Голосування США за допомогу Україні. Пентагон дав обіцянку
Придністровські маріонетки Кремля хочуть розмістити «миротворців» на підконтрольній Кишиневу території
Придністровські маріонетки Кремля хочуть розмістити «миротворців» на підконтрольній Кишиневу території

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Авторка законопроєкту про демобілізацію: Воює лише п'ята-шоста частина війська. Це явний перекіс
27K
Російські добровольці розповіли, який сюрприз готують Путіну
22K
Як біженцям з України залишитись у Німеччині у 2025 році: українка поділилась тонкощами
19K
Німеччина ввела платіжні картки для українських біженців: як це вплинуло на працевлаштування
14K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
8798
Герой України Резнікович пояснив чому він втік з України

Новини

Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
Сьогодні, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
Сьогодні, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Сьогодні, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Сьогодні, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Сьогодні, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Сьогодні, 08:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua