Китай є основним постачальником військового комплексу Росії – Reuters

Вашингтон попередив Пекін про неприйнятність підтримки російської війни

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай є головним постачальником військового обладнання для Росії. Про це повідомляє Reuters.

«Коли йдеться про російський військово-промисловий комплекс, то головним його постачальником наразі є Китай. Нам відомо про постачання Китаєм деталей до машин, напівпровідників, інших товарів подвійного призначення, що допомагають Росії відбудовувати військово-промислову базу», – сказав Ентоні Блінкен.

Державний секретар США зазначив, що Вашингтон попередив Пекін про неприйнятність підтримки російської війни.

«Китай не може працювати на дві сторони. Він не може собі цього дозволити. Йому хочеться мати позитивні й дружні відносини із державами Європи, водночас розпалюючи найбільшу загрозу європейській безпеці з часів завершення Холодної війни», – повідомив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що у березні експорт Китаю до РФ скоротився на 16%. Це стало першим таким зниженням з 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані китайської митниці.

Причиною цього експерти вважають погрози Сполучених Штатів щодо санкцій проти КНР, якщо її товари сприятимуть вторгненню Росії в Україну.