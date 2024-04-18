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Washington Post повідомив, що пов'язує КНДР, Іран, Росію та Китай

Наталія Порощук
glavcom.ua
Washington Post повідомив, що пов'язує КНДР, Іран, Росію та Китай
Іран, Росія, Китай та КНДР не пов'язані між собою ідеологічно
фото: depositphotos.com

У Сполучених Штатах все ще існують розбіжності щодо того, як протистояти Китаю та Росії

Іран, Росія, Китай і Північна Корея очолюють блок авторитарних режимів, до якого також входять терористичні групи, але їх об’єднує не ідеологія, а відчай. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання пише, що усі ці країни не пов’язані ідеологічно, на відміну від попередніх епох конфлікту між блоками, але навіть нібито комуністичні Китай і Північна Корея трактують і застосовують ідеологію по-різному.

До їх блоку входять не лише держави, а й терористичні організації, такі як ХАМАС, і племінні організації, такі як хусити. Ці режими більше об’єднує загальний відчай, вказує видання.

Це не означає, що їхній союз є неміцним, і що між ними можна вбити клин і відірвати Китай від Росії, наприклад. Відчай може змусити їх вдатися до відчайдушних заходів. Три з чотирьох країн вже мають ядерну зброю, а четверта, Іран, близька до отримання цієї зброї.

Країни Заходу досі не можуть виробити єдиний підхід до протистояння цьому відчайдушному альянсу народів. Навіть у Сполучених Штатах все ще існують розбіжності щодо того, як протистояти Китаю та Росії.

Журналіст пише, що добре, що поступово виникає розуміння, що це конфлікт між демократіями та авторитарними державами.

Нагадаємо, що Китай останнім часом надає Росії економічну підтримку та допомогу у сфері безпеки. Торгівля між Китаєм та Росією зростає з початку повномасштабного вторгнення в Україну, а китайський експорт товарів потенційного військового використання зріс більш ніж утричі із 2022 року.

До слова, Росія хоче передати Ірану сучасні винищувачі та засобів протиповітряної оборони для захисту від можливих ударів Ізраїлю та США. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання пише, що у березні 2023 року російський виробник зброї «Старт» запросив делегацію з Ірану на екскурсію на свій оборонний завод. Там виробляють російські системи ППО для збиття літаків.

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Теги: війна ядерна зброя росія Китай Іран Північна Корея

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