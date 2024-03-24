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Окупанти посилили використання хімічної зброї на одному з напрямків: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти посилили використання хімічної зброї на одному з напрямків: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися на захід від Авдіївки

Окупанти просунулися на заході Запорізької області під час позиційних боїв. Ворог на Запорізькому напрямку скидає сльозогінний газ із безпілотників. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

23 березня тривали позиційні бої вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали біля Синьківки, Табаївки та Берестового, Тернів і Ямполівки, Білогорівки.

Командир українського взводу, який діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російські війська в цьому районі проводять «м’ясні штурми» невеликими групами піхоти та значною артилерійською, безпілотною та зенітною підтримкою та здійснюють такі штурми щодня. Окупанти час від часу ведуть бойові дії на Лиманському напрямку, а кілька днів тому російські війська провели механізований штурм із застосуванням 10 одиниць бронетехніки, шість з яких українські сили знищили.

23 березня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Іванівське. Відомий російський блогер розширив заяву Міноборони та додав, що російські війська все ще очищають Іванівське та просуваються на захід від Іванівського. ISW не спостерігав візуального підтвердження російського захоплення Іванівського або просування на захід від Іванівського.

Позиційні бої тривали біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, Нью-Йорка, Сіверська, Роздолівки, Веселого та Спірного. Командир українського батальйону, який діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські сили ведуть штурм із застосуванням механізованої техніки для вогневого прикриття та транспортування піхоти до лінії фронту, але зазначив, що українські сили здатні завдати російським військам значних втрат у живій силі та техніці.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Авдіївки на тлі боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися на південь від Бердичів та на захід від Тоненького. Російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися на північний захід від Тоненького та на північ від Орлівки (на захід від Авдіївки), але ISW не знайшов візуальних доказів цих тверджень.

Російські війська раніше незначно просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Костянтинівки.

23 березня на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бої тривали на південь від Новодарівки, поблизу Урожайного, Старомайорського та Водяного.

23 березня російські війська просунулися на заході Запорізької області під час позиційних боїв поблизу Роботиного та Вербового. Речник української бригади, яка діє на Запорізькому напрямку, заявив, що російські війська за останні чотири дні не проводили жодних штурмів цього району за значної підтримки бронетехніки.

Речник додав, що на цьому напрямку російські війська скидають сльозогінний газ із безпілотників, і що сльозогінний газ раніше тимчасово виводив з ладу українську артилерію та групи піхоти. Повідомляється, що російські війська збільшили використання газу хлорбензиліденмалононітрилу (CS) або хлорпікрину (PS) уздовж фронту, які є агентами боротьби з масовими заворушеннями (RCA), забороненими Конвенцією про заборону хімічної зброї (CWC), яку Росія підписала.

Українські джерела повідомили, що 23 березня українські війська відбили два російські напади на лівому березі Херсонської області, зокрема поблизу Кринок.

Теги: росія окупанти війна фронт наступ

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