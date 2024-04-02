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Атака на підприємство в Єлабузі: момент влучання потрапив на відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на підприємство в Єлабузі: момент влучання потрапив на відео
Безпілотник влучив у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт»
фото скріншот відео

 Відстань від кордону України  до Єлабуги близько 1200 км

Момент влучання безпілотника по підприємству у Татарстані (суб’єкт РФ) потрапив на відео.

«Атака безпілотників сталася у Татарстані, є постраждалі, серйозних руйнувань немає, повідомила пресслужба глави республіки», - йдеться у повідомленні.

Натомість на опублікованих в мережі кадрах видно як безпілотний літальний апарат влучає у будівлю і вибухає.

Як повідомлялося, у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод. 

Як зазначається, безпілотник влучив у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт». Дісталося заводу та гуртожитку. За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована під містом.

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Теги: росія безпілотник

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