Атака на підприємство в Єлабузі: момент влучання потрапив на відео
Відстань від кордону України до Єлабуги близько 1200 км
Момент влучання безпілотника по підприємству у Татарстані (суб’єкт РФ) потрапив на відео.
«Атака безпілотників сталася у Татарстані, є постраждалі, серйозних руйнувань немає, повідомила пресслужба глави республіки», - йдеться у повідомленні.
Натомість на опублікованих в мережі кадрах видно як безпілотний літальний апарат влучає у будівлю і вибухає.
Як повідомлялося, у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод.
Як зазначається, безпілотник влучив у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт». Дісталося заводу та гуртожитку. За словами місцевих жителів, о шостій ранку вибухи також були на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована під містом.
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