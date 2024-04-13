Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США та Британія заборонили імпорт російських металів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США та Британія заборонили імпорт російських металів
фото з відкритих джерел

Обмеження не стосуватимуться металів із РФ, які були вироблені до 13 квітня 2024 року

Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Мінфіну США оголосило про заборону на імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження. Відповідний документ опубліковано на сайті відомства. Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

У рішенні йдеться, що імпорт та ввезення до США алюмінію, міді та нікелю російського походження забороняється за низкою винятків, передбачених законом, та за наявності ліцензії чи іншого дозволу Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США. Обмеження не поширюється на метали, здобуті до 13 квітня 2024 року.

Окрім того, глобальним біржам металів буде заборонено приймати вказані метали із Росії. Американським компаніям тепер заборонено проводити операції з металами російського походження, зокрема здійснювати їх експорт і реекспорт.

Велика Британія, яка обмежила імпорт алюмінію, міді та нікелю з РФ у 2023 році, приєдналася до санкцій щодо торгових майданчиків. Рішення зачепить Лондонську біржу металів (LME) та товарну біржу Чикаго (CME).

«Ухваливши ці заходи цілеспрямовано та відповідально, ми скоротимо доходи Росії, захистивши при цьому наших партнерів та союзників від небажаних побічних ефектів», – йдеться у заяві міністра фінансів США Джанет Йеллен.

Міністерство уточнило, що під терміном «походження з РФ» мається на увазі будь-який товар, що з Росії, зокрема «суттєво перетворений на товар іноземного виробництва».

За оцінкою Мінфіну Великої Британії, дії Вашингтона та Лондона спрямовані на імпорт на суму $40 млрд. Як вважає Британія, дозвіл торгувати наявними запасами російського металу на світових біржах дозволить мінімізувати ризик для стабільності ринку.

Нагадаємо, у США та їхніх союзників залишається дедалі менше варіантів експортних санкцій, почалось активне обговорення обмеження щодо ввезення російського алюмінію. Втім, у цьому випадку європейським та американським компаніям доведеться агресивно конкурувати за близькосхідний алюміній, якщо Євросоюз запровадить санкції на постачання російського металу. 

Читайте також: Як працюють санкції проти РФ. Деталі у цифрах
Теги: експорт імпорт Велика Британія обмеження США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експорт російської нафти відновлюється, незважаючи на санкції
Газ другий рік занепадає, нафта відновлюється. Поточні санкційні втрати Росії
26 березня, 22:05
Будинок в Америці спорудив продавець взуття у 1948 році
У США можна орендувати будинок у формі чобота (неймовірні фото)
14 березня, 20:53
Південна Корея спільно з США провели масштабні повітряні навчання
Південна Корея спільно з США провели масштабні повітряні навчання
16 березня, 07:55
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком
18 березня, 14:23
Фермери вимагають забезпечити більш точне маркування продуктів та вжити заходів для покращення продовольчої безпеки країни
Британські фермери анонсували масштабний протест у Лондоні
20 березня, 11:23
Заява про те, що удари по російських НПЗ можуть дестабілізувати світовий ринок нафти та нафтопродуктів, викликає дуже великі сумніви
Експерт розповів, якими насправді будуть наслідки ударів по російських НПЗ
22 березня, 13:47
У портах Європи накопичилась велика кількість авто китайського виробництва
Порти ЄС перетворились на парковку для електромобілів із Китаю – Fіnancial Times
10 квiтня, 15:34
Салліван нагадав, що атака Росії на Київ провалилася, країна-агресор не змогла повалити демократично обраний український уряд і зламати дух українського народу
Радник Байдена прибув до Києва і заявив, що РФ програла
20 березня, 21:51
Американські чиновники хочуть, щоб Південна Корея обмежила потік обладнання і технологій до Китаю
США просять Південну Корею посилити контроль над експортом чипів до Китаю – Bloomberg
2 квiтня, 14:08

Економіка

США та Британія заборонили імпорт російських металів
США та Британія заборонили імпорт російських металів
Акції китайського виробника цементу обвалились на 99% за 15 хвилин: що відбулось
Акції китайського виробника цементу обвалились на 99% за 15 хвилин: що відбулось
Американські снаряди для України. NYT розповів, чи здатні США задовольнити потреби Києва
Американські снаряди для України. NYT розповів, чи здатні США задовольнити потреби Києва
Італія скаржиться на засилля російської пшениці
Італія скаржиться на засилля російської пшениці
Відпочинок для росіян стане дорожчим: уряд РФ вводить новий податок
Відпочинок для росіян стане дорожчим: уряд РФ вводить новий податок
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку
Китайські банки почали блокувати платежі з Росії за електроніку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
289K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
189K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
140K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
38K
Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат
34K
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність
6589
Молдова виходить із Договору про звичайні збройні сили Європи

Новини

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Вчора, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
11 квiтня, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
11 квiтня, 14:57

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua