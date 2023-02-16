НАТО задумалося про збільшення оборонних витрат для країн альянсу
Союзники провели дискусію щодо того, яким має бути новий інвестиційний внесок
Країни-члени Північноатлантичного альянсу збираються збільшити оборонні витрати. Про це заявив генерального секретаря НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі.
Політик зазначив, що союзники провели дискусію щодо того, яким має бути новий інвестиційний внесок.
«Під час саміту цього літа ми маємо зробити нові зобов'язання. Це є очевидним вже зараз, тому що ми маємо повномасштабну війну в Україні, в Європі», – підкреслив Столтенберг.
За його словами, замість того, щоб прагнути досягти відмітки у 2% від ВВП в оборонних витратах, союзники мають погодити цей показник як мінімальний рівень, і рухатися далі. «Існує нагальна потреба в озброєнні, в боєприпасах, в тренуванні – в усьому. У цьому контексті очевидно, що двох відсотків буде недостатньо для (фінансування – ред.) того, що потрібно зараз», – додав генсек НАТО.
Раніше повідомлялося, що країни НАТО розробляють секретні інструкції на випадок участі блоку у конфлікті, за якого союзники повинні захищати один одного за статтею 5.
Також Столтенберг заявив, що Україна вступить до Альянсу після завершення війни з Росією. Він зазначив, що зараз потрібно переозброїти нашу державу та впровадити реформи.
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