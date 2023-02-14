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НАТО розробляє секретні інструкції на випадок участі у війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАТО розробляє секретні інструкції на випадок участі у війні
Країни НАТО пообіцяли витрачати більше на оборону після вторгнення Росії в Україну
фото з відкритих джерел

На зустрічі в Брюсселі цього тижня міністри оборони країн блоку підпишуть нові політичні інструкції

Країни НАТО розробляють секретні інструкції на випадок участі блоку у конфлікті, за якого союзники повинні захищати один одного за статтею 5. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає агентство ,очікується, що на зустрічі в Брюсселі цього тижня міністри оборони країн блоку підпишуть нові політичні інструкції, які встановлять інвестиційні вимоги до союзників для підготовки до будь-якої потенційної майбутньої військової діяльності.

У секретних інструкціях плануватимуться способи одночасної участі НАТО в так званому високоінтенсивному конфлікті за статтею 5, коли союзники повинні захищати один одного, а також поза зоною дії цієї статті.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, союзникам альянсу буде запропоновано спрямувати інвестиції на можливості, необхідні для колективної оборони, такі як більш важкі сили, а також більше протиповітряної та протиракетної оборони. Керівництво також підкреслить потребу в більших інвестиціях у цифрову модернізацію та підкреслить необхідність комплексного використання даних, зібраних від сил. Після ухвалення вказівок військове командування НАТО протягом наступних місяців детально окреслить вимоги до кожного союзника.

Повідомляється, що країни НАТО пообіцяли витрачати більше на оборону після вторгнення Росії в Україну, але багато країн, включаючи Люксембург, Канаду та Італію, все ще намагаються дотримуватися старих настанов. Це ускладнює Альянсу суттєве посилення цільового показника, що може змусити союзників замість цього погодитися на мінімальний рівень у витратах 2% свого економічного виробництва на оборону. І навіть це може бути складно, особливо тому, що економіки страждають від високих цін на продовольство та енергію.

Так, ціль почнуть обговорювати під час дводенної зустрічі міністрів оборони у Брюсселі.

«Якби Столтенбергу вдалося отримати згоду всіх, що 2% повинні бути мінімальним, то це вже було б політично значущим процесом», – сказав старший науковий співробітник Німецької ради з міжнародних відносин і колишній помічник генсека НАТО Генріх Браусс.

Також повідомлялося, що після ймовірних актів саботажу на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» НАТО створює координаційний осередок для покращення захисту критичної інфраструктури. Мета координаційного бюро – скласти карту можливих уразливостей та зміцнити співпрацю з представниками промисловості, наголосив Столтенберг.

Теги: інвестиції Люксембург Північний потік НАТО Єнс Столтенберг

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