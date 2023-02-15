Столтенберг: Україна стане членом НАТО

Генсек НАТО розповів, коли та за яких умов Україна стане членом НАТО

Генсек НАТО Столтенберг зазначив, що спочатку Україна має відстояти свій суверенітет і незалежність на полі бою

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна вступить до Альянсу після завершення війни з Росією. Він зазначив, що зараз потрібно переозброїти нашу державу та впровадити реформи. Про це він сказав 15 лютого під час брифінгу, як передає УНІАН.

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«Що стосується України, позиція НАТО не змінилась. Ми не раз говорили, що Україна стане членом Альянсу, але зараз він зосереджений на тому, щоб гарантувати перемогу України у війні. Бо єдиний шлях для інтеграції й подальшого руху України до тіснішого євроатлантичного співробітництва – забезпечити, щоб Україна взяла гору як суверенна держава», – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб забезпечити Україну зброєю, яка необхідна для протистояння з Росією.

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«Ми також працюємо над більш довгостроковим партнерством, щоб допомоги Україні перейти з радянських доктрин і озброєнь на стандарти НАТО, покращити взаємосумісність, провести реформу безпеки й оборони. І це наблизить Україну до Альянсу», – зазначив генсек Альянсу.

Як заявив Столтенберг, найкращий доказ того, що підтримка Альянсу працює і насправді допомагає Україні – це прогрес, який країна здобуває на полі бою.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що сьогодні, 15 лютого, на зустрічі у форматі «Рамштайн» західні партнери обговорять питання постачання танків для Збройних сил України.