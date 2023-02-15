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Столтенберг: Україна стане членом НАТО

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Столтенберг: Україна стане членом НАТО
Генсек НАТО розповів, коли та за яких умов Україна стане членом НАТО
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

Генсек НАТО Столтенберг зазначив, що спочатку Україна має відстояти свій суверенітет і незалежність на полі бою

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна вступить до Альянсу після завершення війни з Росією. Він зазначив, що зараз потрібно переозброїти нашу державу та впровадити реформи. Про це він сказав 15 лютого під час брифінгу, як передає УНІАН. 

«Що стосується України, позиція НАТО не змінилась. Ми не раз говорили, що Україна стане членом Альянсу, але зараз він зосереджений на тому, щоб гарантувати перемогу України у війні. Бо єдиний шлях для інтеграції й подальшого руху України до тіснішого євроатлантичного співробітництва – забезпечити, щоб Україна взяла гору як суверенна держава», – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб забезпечити Україну зброєю, яка необхідна для протистояння з Росією. 

«Ми також працюємо над більш довгостроковим партнерством, щоб допомоги Україні перейти з радянських доктрин і озброєнь на стандарти НАТО, покращити взаємосумісність, провести реформу безпеки й оборони. І це наблизить Україну до Альянсу», – зазначив генсек Альянсу.

Як заявив Столтенберг, найкращий доказ того, що підтримка Альянсу працює і насправді допомагає Україні – це прогрес, який країна здобуває на полі бою.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що сьогодні, 15 лютого, на зустрічі у форматі «Рамштайн» західні партнери обговорять питання постачання танків для Збройних сил України.

Теги: Єнс Столтенберг суверенітет НАТО

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