«Рік тому Росія напала на ослаблену і розікрадену Україну. Тепер росія трусить від думки, що на них самих нападуть»

Що далі, то більшими імбецилами вони здаються

Ви будете сміятись, але в Росії вже почали серйозно боятись, що на них нападе Фінляндія – щоб повернути власні території, окуповані колись Москвою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В російських пабліках після вступу Фінляндії до НАТО розгорнулась дискусія на тему, наскільки страшна, небезпечна і сильна Фінляндія, і що там ніхто не забув, що Росія відібрала в них частину території. І цю територію фіни візьмуться повертати за першої ж нагоди – тобто коли Росія достатньо ослабне. Російські пропагандисти навіть самі чітко позначили термін, коли РФ стане трупом і її почнуть патрати: всього лише за півтора роки. Вони вже всі розуміють, що у цій війні РФ світить тільки поразка, причому дуже близька.

В усіх пабліках запорєбріком несеться тотальний переляк: «найпотужніші Збройні сили в Північній Європі», «вони відкриють другий фронт проти Росії», «досвідчені підрозділи фінських диверсантів, що організують партизанку в Росії»...

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рік тому вони напали на ослаблену і розікрадену Україну, бо хтось успішно набрехав про очікування тут «асвабадітєлєй» і «за 3 дня». Тепер їх трусить від думки, що на них нападе Фінляндія. Вони бояться нападу країн Балтії. З острахом спостерігають мілітаризацію Польщі і очікують наступ польських підрозділів.

От реально: що далі, то більшими імбецилами вони здаються. Агресивними і безжальними, так. Але однозначно слабоумними. От їм те треба було – лізти куди не треба, щоб зараз труситись від кожного руху всіх сусідів?