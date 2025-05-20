«У нас більше немає». США заохочують партнерів передавати системи Patriot Україні

Марко Рубіо наголосив, що в Україну продовжує надходити допомога, яка була схвалена раніше Конгресом США

Рубіо: Українці просили нас про системи ППО Patriot. Якщо чесно, то ми їх не маємо

Державний секретар США Марко Рубіо розповів у Комітеті з закордонних справ Сенату США ситуацію з передачею Україні систем Patriot. Як передає «Главком», про це повідомляє Укрінформ.

«Українці просили нас про системи ППО Patriot. Якщо чесно, то ми їх не маємо. Ми дуже тісно співпрацюємо з нашими союзниками в НАТО. Деякі з них мають батареї Patriot, які вони можуть передати Україні для захисту, наприклад, повітряного простору Києва та інших міст. Ми заохочуємо їх це зробити. Співпрацюємо з ними щодо передачі цих систем», – запевнив Рубіо.

Втім, зазначив держсекретар, «жодна з цих країн не хоче відмовлятися від цих систем, а ми не можемо швидко їх виробити». Марко Рубіо наголосив, що в Україну продовжує надходити допомога, яка була схвалена раніше Конгресом США. Держсекретар додав, що Білий дім вирішуватиме, чи звертатися до Конгресу за додатковим фінансуванням допомоги для України.

Нагадаємо, Україна готова придбати у США засоби протиповітряної оборони та інше озброєння на суму до $50 млрд, розглядаючи таку угоду як форму гарантій безпеки.

За словами глави держави, Україна досі не вичерпала обсяг військової допомоги, передбачений раніше адміністрацією Джо Байдена. Зеленський зазначив, що допомога надходила без жорсткої прив’язки до строків, а тому головне зараз – не терміни, а залишковий обсяг коштів. Так, Україна готова купити у Сполучених Штатів мінімум 10 систем Patriot, заявляв Зеленський.

Водночас президент США Дональд Трамп у квітні відмовився продавати Україні за $50 млрд зенітні ракетні комплекси Patriot. Але у травні Сполучені Штати дали «зелене світло» на передачу Україні понад 200 ракет із Німеччини. Як повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times, йдеться про 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет до системи протиповітряної оборони Patriot.

До слова, систему ППО Patriot, яка раніше розміщувалася в Ізраїлі, перемістять до України до літа. Щодо передачі Києву ще однієї такої системи ще ведуть перемовини з Грецією та Німеччиною. Як інформує «Главком», про це пише New York Times із посиланням на чотирьох нинішніх та колишніх чиновників США. Але як стало відомо, у Греції не розглядають можливості постачання для України ЗРК Patriot.