Сі Цзіньпін підтримає мирний план Зеленського? Як Китай змінює риторику щодо війни

Сі Цзіньпін відправить на конференцію свого спецпосланця щодо мирного врегулювання в Україні Лі Хуея

Китай починає змінювати підхід до зв'язків з Росією і висловлює готовність розглянути план мирного врегулювання, що включає вимогу про повне виведення російських військ. Про це пише видання The Wall Street Journal.

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Раніше Китай надав президенту Росії Володимиру Путіну важливу дипломатичну та економічну підтримку його війни проти України. Але оскільки війна триває вже 18-й місяць без чітких ознак перемоги чи капітуляції з обох сторін, Пекін стикається зі все з більшими ризиками, які дають йому більше стимулів підштовхувати Москву та Київ до переговорів, пише видання.

У вихідні в Саудівській Аравії відбудеться друга міжнародна конференція, мета якої – обговорення умов можливої ​​мирної домовленості. Як і перша така зустріч, що відбулася у Копенгагені наприкінці червня, нинішня проводиться за ініціативою України, яка просуває мирну формулу з 10 пунктів, запропоновану Володимиром Зеленським наприкінці 2022 року

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Очікується, що Сі Цзіньпін відправить на конференцію свого спецпосланця щодо мирного врегулювання в Україні Лі Хуея, розповіли The Wall Street Journal європейські та американські офіційні особи. Тим часом у Копенгагені китайських чиновників високого рівня не було.

Мирна формула Києва поступово отримує підтримку у світі, заявив Зеленський у розмові з головами українських дипломатичних місій. Він закликав їх активніше просувати та роз'яснювати її. «Особливо важливою є така робота з країнами глобального Півдня», які зберігають нейтральну позицію щодо війни, додав президент.

Участь Лі Хуея дасть рідкісну можливість Китаю та США обговорити ситуацію в Україні, оскільки до Саудівської Аравії також приїде Джейк Салліван, радник національної безпеки Джо Байдена, зазначає видання.

Ознаки можливого невдоволення Пекіна війною, що триває, проявилися в історії із зерновою угодою, з якої вийшла Росія. Китай – найбільший покупець українських зернових та кукурудзи, нещодавно в Пекіні делегація з Києва обговорювала розширення постачання сільськогосподарської продукції. Півтора тижні тому Китай заявив Раді безпеки ООН, що зернову угоду необхідно відновити з огляду на її важливість для світової продовольчої безпеки, а в китайських держЗМІ вийшла серія статей про необхідність її продовження.

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Через кілька днів після оголошення Росії про вихід із угоди заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан навів довгий список ризиків, пов'язаних із продовженням війни в Україні, включаючи застосування ядерної зброї та продовольчу безпеку, яку він згадав тричі.

Тим часом, у березні, після того, як Пекін опублікував свій мирний план (що не передбачає виведення російських військ з окупованих територій), мова в ООН звучала зовсім інакше: в ній він звинуватив США в «росіяфобії». Тепер же Ген закликав до проведення мирних переговорів з метою «швидшого припинення вогню та політичного рішення».

«Судячи з офіційних повідомлень, можна скласти враження, що Китай стурбований ескалацією та розростанням» конфлікту, говорить Маной Кевалрамані, експерт з Китаю в індійському Takshashila Institution.

Але при цьому жодних ідей щодо його зупинки Пекін не пропонує, зазначають аналітики. У його риториці «зберігається достатня двозначність, щоб потім Китайська Компартія могла заявити, що ніколи не підтримувала війну Путіна», зазначає спецрадник французького аналітичного центру Institut Montaigne Франсуа Годман.

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Тим часом Росія взагалі не буде представлена ​​на конференції в Саудівській Аравії: представник МЗС Марія Захарова назвала її «не зустріччю дипломатів для вироблення політичних рішень», а «обманом», мета якого – «сколочування антиросійської коаліції».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять основних напрямків – основ для миру. Зокрема, вони ґрунтуються на єдності та демократії. Парламентська Асамблея Радє Європи ухвалила резолюцію про повну підтримку мирного плану Зеленського.

Нагадаємо, Південна Корея розглядає можливість участі в багатонаціональних переговорах щодо України в Саудівській Аравії цими вихідними.

До слова, Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо встановлення миру в Україні, але без участі Росії. Як зазначається, переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією.