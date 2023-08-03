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Сі Цзіньпін підтримає мирний план Зеленського? Як Китай змінює риторику щодо війни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сі Цзіньпін підтримає мирний план Зеленського? Як Китай змінює риторику щодо війни
фото з відкритих джерел

 Сі Цзіньпін відправить на конференцію свого спецпосланця щодо мирного врегулювання в Україні Лі Хуея

Китай починає змінювати підхід до зв'язків з Росією і висловлює готовність розглянути план мирного врегулювання, що включає вимогу про повне виведення російських військ. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Раніше Китай надав президенту Росії Володимиру Путіну важливу дипломатичну та економічну підтримку його війни проти України. Але оскільки війна триває вже 18-й місяць без чітких ознак перемоги чи капітуляції з обох сторін, Пекін стикається зі все з більшими ризиками, які дають йому більше стимулів підштовхувати Москву та Київ до переговорів, пише видання.

У вихідні в Саудівській Аравії відбудеться друга міжнародна конференція, мета якої – обговорення умов можливої ​​мирної домовленості. Як і перша така зустріч, що відбулася у Копенгагені наприкінці червня, нинішня проводиться за ініціативою України, яка просуває мирну формулу з 10 пунктів, запропоновану Володимиром Зеленським наприкінці 2022 року

Очікується, що Сі Цзіньпін відправить на конференцію свого спецпосланця щодо мирного врегулювання в Україні Лі Хуея, розповіли The Wall Street Journal європейські та американські офіційні особи. Тим часом у Копенгагені китайських чиновників високого рівня не було.

Мирна формула Києва поступово отримує підтримку у світі, заявив Зеленський у розмові з головами українських дипломатичних місій. Він закликав їх активніше просувати та роз'яснювати її. «Особливо важливою є така робота з країнами глобального Півдня», які зберігають нейтральну позицію щодо війни, додав президент.

Участь Лі Хуея дасть рідкісну можливість Китаю та США обговорити ситуацію в Україні, оскільки до Саудівської Аравії також приїде Джейк Салліван, радник національної безпеки Джо Байдена, зазначає видання.

Ознаки можливого невдоволення Пекіна війною, що триває, проявилися в історії із зерновою угодою, з якої вийшла Росія. Китай – найбільший покупець українських зернових та кукурудзи, нещодавно в Пекіні делегація з Києва обговорювала розширення постачання сільськогосподарської продукції. Півтора тижні тому Китай заявив Раді безпеки ООН, що зернову угоду необхідно відновити з огляду на її важливість для світової продовольчої безпеки, а в китайських держЗМІ вийшла серія статей про необхідність її продовження.

Путін не реагує на заклики Туреччини та Китаю повернутися до зернової угоди

Через кілька днів після оголошення Росії про вихід із угоди заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан навів довгий список ризиків, пов'язаних із продовженням війни в Україні, включаючи застосування ядерної зброї та продовольчу безпеку, яку він згадав тричі.

Тим часом, у березні, після того, як Пекін опублікував свій мирний план (що не передбачає виведення російських військ з окупованих територій), мова в ООН звучала зовсім інакше: в ній він звинуватив США в «росіяфобії». Тепер же Ген закликав до проведення мирних переговорів з метою «швидшого припинення вогню та політичного рішення».

«Судячи з офіційних повідомлень, можна скласти враження, що Китай стурбований ескалацією та розростанням» конфлікту, говорить Маной Кевалрамані, експерт з Китаю в індійському Takshashila Institution. 

Але при цьому жодних ідей щодо його зупинки Пекін не пропонує, зазначають аналітики. У його риториці «зберігається достатня двозначність, щоб потім Китайська Компартія могла заявити, що ніколи не підтримувала війну Путіна», зазначає спецрадник французького аналітичного центру Institut Montaigne Франсуа Годман.

Тим часом Росія взагалі не буде представлена ​​на конференції в Саудівській Аравії: представник МЗС Марія Захарова назвала її «не зустріччю дипломатів для вироблення політичних рішень», а «обманом», мета якого – «сколочування антиросійської коаліції».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять основних напрямків – основ для миру. Зокрема, вони ґрунтуються на єдності та демократії.  Парламентська Асамблея Радє Європи ухвалила резолюцію про повну підтримку мирного плану Зеленського.

Нагадаємо, Південна Корея розглядає можливість участі в багатонаціональних переговорах щодо України в Саудівській Аравії цими вихідними.

До слова, Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо встановлення миру в Україні, але без участі Росії.  Як зазначається, переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією.

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Теги: вихідні Сі Цзіньпін переговори радник робота президент Саудівська Аравія путін Китай війна саміт Південна Корея росія Місяць

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