Росія вдарила по Нікополю: є загиблий і поранені (фото)

На Дніпропетровщині трагічна ніч

У ніч на 9 серпня російські окупанти тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог спрямував важку артилерію на сам Нікополь та Марганецьку громаду. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали: чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення», – розповів голова ОВА.

У результаті обстрілів пошкоджена церква, п’ять приватних будинків, дві господарські споруди, авто, кілька ліній електропередач.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

Нагадаємо, триває 532-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні та 53 авіаційні удари, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.