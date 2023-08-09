Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по Нікополю: є загиблий і поранені (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія вдарила по Нікополю: є загиблий і поранені (фото)
У результаті обтрілів пошкоджено п’ять приватних будинків
фото: Сергій Лисак/Facebook

На Дніпропетровщині трагічна ніч

У ніч на 9 серпня російські окупанти тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог спрямував важку артилерію на сам Нікополь та Марганецьку громаду. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали: чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення», – розповів голова ОВА.

У результаті обстрілів пошкоджена церква, п’ять приватних будинків, дві господарські споруди, авто, кілька ліній електропередач.

3 фото
На весь екран
фото: Сергій Лисак/Facebook

Нагадаємо, триває 532-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні та 53 авіаційні удари, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія окупанти війна обстріл Дніпропетровщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові Повітряного командування «Схід» знищили російський безпілотник
Повітряні сили збили безпілотник над Дніпропетровщиною
7 серпня, 09:59
Рятувальники загасили пожежу у Синельниківському районі
Окупанти вдарили ракетою по Дніпропетровщині: перші деталі (фото)
7 серпня, 07:58
Варто очікувати на збільшення ракетних ударів РФ від початку осені
Повітряні сили спрогнозували, якою буде ситуація з обстрілами восени
Вчора, 19:56

Події в Україні

Контрнаступ: де тривають важкі бої
Контрнаступ: де тривають важкі бої
Бійці Нацгвардії епічно знищили російський «Васильок» на Бахмутському напрямку (відео)
Бійці Нацгвардії епічно знищили російський «Васильок» на Бахмутському напрямку (відео)
WSJ: Касетні боєприпаси дали українським військам шанс на прорив
WSJ: Касетні боєприпаси дали українським військам шанс на прорив
Зранку ЗСУ збили черговий вертоліт окупантів
Зранку ЗСУ збили черговий вертоліт окупантів
Росія вдарила по Нікополю: є загиблий і поранені (фото)
Росія вдарила по Нікополю: є загиблий і поранені (фото)
Центр нацспротиву вказав, кого РФ кидає на штурми українських позицій
Центр нацспротиву вказав, кого РФ кидає на штурми українських позицій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Зернова угода: США виконали забаганки Путіна
85K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці
32K
Нардепи відмовилися від скандального законопроєкту «Слуг» про конфіскацію землі та майна
23K
Земля і діти. Чого хоче Росія від України: нові тези
9681
Захід втрачає віру в успіх контрнаступу – CNN
9568
Тіньовий флот Путіна. Як західні компанії фінансують війну проти України

Новини

До України прямують танки Leopard, які купила невідома країна – ЗМІ
Вчора, 17:25
В Україну потрапила партія отруєних авокадо
Вчора, 16:25
Польща направить на кордон із Білоруссю додаткові війська
Вчора, 15:40
Лубінець: взяв під особистий контроль справу про смерть мобілізованого з епілепсією
Вчора, 15:15
Окупанти у «ДНР» на 29 років ув'язнили трьох українських військових
Вчора, 13:57
Виробництво ПТРК «Стугна»: зафіксовано позитивну тенденцію
Вчора, 12:59

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту