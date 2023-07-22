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Про що свідчить арешт Гіркіна: аналіз ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Про що свідчить арешт Гіркіна: аналіз ISW
Гіркіна заарештовано за екстремізм
фото з відкритих джерел

Повстання «Вагнера» змінило баланс сил у Кремлі

Арешт колишнього російського офіцера та терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) 21 липня може бути публічним проявом зміни балансу сил у Кремлі, можливо, на шкоду Федеральній службі безпеки (ФСБ), в якій Гіркін служив. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські інсайдерські джерела стверджували, що арешт Гіркіна є частиною зусиль адміністрації президента Росії розправитися з вибраними високопоставленими російськими ультранаціоналістами після збройного повстання фінансиста «Вагнера» Євгена Пригожина 24 червня. Російське джерело, пов’язане з російськими службами безпеки, оприлюднило документ, затверджений після повстання «Вагнера», в якому адміністрація президента Росії нібито наказала розпочати «репресивні заходи проти божевільних, у тому числі Стрєлкова-Гіркіна».

Раніше російські інсайдерські джерела заявляли, що кремлівські угруповання почали боротьбу за контроль над російським інформаційним простором, а перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко намагався підірвати Симоньян.

Раніше ISW повідомляв, що після повстання Пригожина Кирієнко значно розширив свій контроль над російськими соцмережами та збільшив свій вплив на федеральний уряд Росії.

Аналітики зазначають, що арешт Гіркіна слідом за іншими кримінальними звинуваченнями проти ультранаціоналістів, які у минулому мали зв’язки з російськими службами безпеки, вказує на те, що невідомі російські посадовці можуть переслідувати ультранаціоналістів, які регулярно розкривають інсайдерську інформацію про Кремль. «ISW постійно оцінює, що Гіркін, ймовірно, має підтримку невідомого силовика, можливо, у Федеральній службі безпеки, який просував свої інтереси, використовуючи Гіркіна як канал для розкриття вибраної інформації…», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики не виключають, що один із кремлівських чиновників намагається підірвати репутацію ФСБ чи афілійованого силовика, який захищав Гіркіна.

«Повстання «Вагнера», ймовірно, змінило баланс сил у Кремлі, потенційно позбавивши деяких покровителів – у тому числі покровителя Гіркіна – прихильності Путіна і, отже, частини їхньої влади. 12 липня Гіркін заявив, що повстання Пригожина змінило баланс сил у Кремлі на користь групи, до якої, як повідомляється, входить Кирієнко. Гіркін стверджував, що члени «Кооперативу «Озеро» – об'єднання, яке об'єднує дачі Путіна і кількох членів його найближчого оточення в Ленінградській області – хочуть витіснити Путіна на користь одного зі своїх членів, наприклад Пригожина або Кирієнка. Гіркін попередив, що під ударами «озерівців» будуть міноборони, секретар Радбезу Микола Патрушев, ФСБ та інші непідконтрольні адміністрації президента структури. Хоча конкретна приналежність Гіркіна залишається невідомою, нещодавні репресії проти ультранаціоналістичних діячів у зв’язках з російськими службами безпеки, ймовірно, є публічним проявом значних змін у політиці влади Кремля», – зазначає ISW.

Нагадаємо, 21 липня співробітники правоохоронних органів затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Йому інкримінують злочин за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Зазначимо, що 18 липня Гіркін відкрито назвав Путіна нікчемою. Хоча терорист неодноразово критикував діючу владу в РФ, проте це могло стати «останньою краплею». Він гостро розкритикував російського диктатора Путіна і поставив ультиматум: Путіну слід скоріше піти з посади президента Росії. При цьому Стрєлков зазначив, що усі 23 роки президентства Путіна Росією керував «повний нікчема».

До слова, у Кремлі почалися серйозні протистояння. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. За його словами, подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту засновника приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина вони «дедалі більше почали виходити назовні».

Теги: росія путін арешт Ігор Гіркін

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